兆豐金高層26日起異動 胡光華、蕭玉美分別代理董、總

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

兆豐金控（2886）暨子公司兆豐銀行今天召開臨時董事會，通過董事長張兆順請辭金控、銀行董事長案，由兆豐金總經理胡光華暫代，董事會也通過胡光華轉專任兆豐銀總經理，金控總經理改由兆豐銀副總經理蕭玉美升任，據悉，胡光華代理董座至6月16日股東會止，蕭玉美升兆豐金總經理則是待金管會核准後正式生效，目前先以代理方式運作。

兆豐銀也通過張兆順、蕭玉美辦理退休，傍晚並為張兆順舉行歡送會，晚餐移師五星級飯店餐敘，感謝張兆順當年空降兆豐金銀救火迄今六年多的貢獻，也順便慶祝張兆順愛將蕭玉美高升，成為公股金控最年輕、升官最速的女總座。

張兆順月前向政院高層口頭請辭獲准，明天26日選任穩懋獨立董事，財政部公文則是今天才發出，張兆順的兆豐金、銀董事代表人與董事長職務，都是26日起解任生效，兆豐金、銀則是公告張兆順辭任，兆豐銀董事會並通過張兆順退休，另外，蕭玉美原本是兆豐金副總兼兆豐銀副總，兆豐銀也通過到職六年多的蕭玉美自兆豐銀辦理退休，然後蕭在兆豐金則是副總升任總經理，報金管會核准後正式生效。

兆豐銀行 張兆順 兆豐金控

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