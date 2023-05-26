鄭美玲上任高雄銀董事長 擬辦現增拚獲利與明年發股息

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
高雄銀行新任董事長鄭美玲。高雄銀行／提供
高雄銀行新任董事長鄭美玲。高雄銀行／提供

高雄銀行（2836）於25日召開股東常會全面改選董事，由第一金、銀前總經理鄭美玲出任高雄銀董事長。從一銀基層做起的鄭美玲，將帶領高雄銀全力衝業務、拚獲利與顧股東權益，下半年高雄銀擬辦現金增資以因應業務擴張需要，股債投資評價損益也穩步回升，明年可望迴轉加發現金股息

鄭美玲受訪表示，要延續高雄銀去年盈餘創新高的佳績，繼續成長，因應業務擴張需要，今年內擬再辦現金增資，將與大股東溝通後確定規劃，另外，外幣債券評價損失已有回升，要力拚明年能夠迴轉挹注股利尤其現金股息發放。去年高雄銀稅前盈餘創歷史新高，但是因為去年股債雙殺、資本市場動盪，導致金融資產未實現評價損失嚴重，盈餘難以配發股利，因此高雄銀最終是以資本公積發放股票股利每股0.3元，沒有發放現金股息。所以今年在外幣債券評價已有回升之下，希望能夠來年相關公積迴轉得以加發現金股息。

鄭美玲在高雄銀股東會後董事會選任為董事長同時，也辭去她原本擔任的將來銀行獨立董事與中山大學國際金融學院國際資產管理研究所長等職務，專任高雄銀董座。

據悉，高雄銀上次辦理普通股現金增資已是六年前，當時辦理現增1.8億股、募資18億元，而2020年則是發行特別股4,000萬股、募資10億元，今年下半年預估在除權後，再行規畫辦理普通股現增，原則上希望增資規模可以不低於2017年時，但還需要跟大股東高雄市政府討論才能定案。目前高雄銀實收資本額123.8億元，若下半年增資可望不低於上次普通股現增規模，則資本額將可擴大至140億元以上。

股東會 增資 股息

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