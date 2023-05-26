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懸缺超過1年 鄭美玲任高雄銀行董事長

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄銀行新任董事長鄭美玲，也是高雄銀行第一位女性董事長。圖／高雄銀行提供
高雄銀行新任董事長鄭美玲，也是高雄銀行第一位女性董事長。圖／高雄銀行提供

高雄市府持股高的高雄銀行董事長懸缺超過一年，由市府財政局長陳勇勝代理董事長。高雄銀行昨天召開股東會，會中完成董事改選，董事長一職由第一銀行前常務董事兼總經理鄭美玲接任。高銀表示，鄭是高雄銀行首位女性董事長，將與總經理徐翠梅組「雙女將」模式帶領團隊。

高雄銀行前董事長董瑞斌去年3月請辭，轉任中山大學國際金融研究院院長，昨起正式由鄭美玲接任。高銀指出，鄭美玲是基層行員出身，歷任第一金控董事兼總經理、一銀常務董事兼總經理，另去年退休後轉戰學術界，受邀擔任中山大學國際資產管理研究所所長，兼具金融界與學界資歷。

鄭美玲昨天正式上任，提出六大經營策略。第一、繼續提升經營績效，調整存款結構與授信資產組合，強化客群滲透經營。第二、提供在地企業低碳轉型融資與金融服務，推展青創、青安購屋貸款。第三、優化數位服務平台，加強異業結盟合作。第四、強化新興風險與資產品質管控。第五、加速資訊數位與業務相關人才的培育。第六、具體落實ESG永續經營理念。

資產 中山大學 第一銀行

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