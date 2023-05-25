資金抽腿！銀行不動產放款占比26.22% 探近四年新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

房市疲弱，銀行資金持續「落跑」。據金管會2023年4月底統計，已連續9個月沒有任何一家銀行不動產放款比率逾29%，超過28%僅一家，整體國銀不動產放款比率降到26.22%的近四年低點，也較上月減少0.06個百分點，顯示房市需求持續衰退的困境。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

據統計顯示，2022年8月起，已沒有任何一家不動產放款比率逾29%，落在28~29%者則是逐月下降，直到2023年2月，連逾28%者都「掛蛋」，3月則因企業調度資金需求、存款減少，有三家逾28%，4月則又減少僅剩一家，顯示房市需求大減、銀行資金也抽腿。

4月底總存款加金融債總額51.44兆元，月增0.28%，月增幅遠高於不動產放款月增0.04%，讓國銀不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比降到26.22%的2019年6月來的近四年低點。上次低點是2019年5月的26.09%。

銀行局主秘侯立洋說，銀行不動產放款占比逐月下滑，有四大主因，一、政府持續實施健全房市政策，二、央行升息使民眾購屋成本增加，購屋更加保守，三、通膨推升建材上漲，也讓建商推案更加審慎，顯示房市需求疲弱，四、全球景氣趨緩也讓民眾購屋意願降低。

金管會公布，4月底象徵房市買氣的國銀房貸餘額年增再降到4.69%的51個月新低，正式宣告跌破5%，高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，房貸年增率仍呈現緩降趨勢，在交屋潮支撐下，應不容易出現負成長。

4月建商推案信心指標的建築融資，年增率則反升到8.97%，終止連五降，黃舒衛則認為，建融4月年增率走高，應和央行18個月開工管制略為鬆綁有關，房貸加建築融資，兩者合計共12兆9,453億元、年增5.83%，成長力道再度改寫48個月新低紀錄。

黃舒衛說，從銀行端來看，目前房市修正中，買氣大不如前，無論是建商、投資客的經驗風險大增，銀行端會強化風控，降低經營風險的放貸業務。

另一方面，市場買盤也明顯收縮，只剩剛性需求的買方，自然讓房貸餘額很難再放大。供、需雙方的調整方向一致，餘額成長趨勢勢必放緩。

房市 房貸

延伸閱讀

國銀不動產放款比率創近4年新低 金管會揭4因素夾擊

4月建築融資年增率逆勢漲 央行：不是因為推案信心強

房市吹冷風 4月房貸餘額創逾4年半最低增速

外匯存款年增率 連三降

相關新聞

金管會主委黃天牧在臉書也被冒名詐騙 Meta通報及下架數都增加

詐騙橫行，現在連金管會主委黃天牧也遭殃，被詐騙集團當作「男主角」，在臉書上冒名詐騙，有趣的是，詐團還將黃天牧的頭銜從「主...

台肥交易延遲公告 證期局已由證交所發函要求改善

對於台肥交易，證期局副局長高晶萍指出，是否涉及內線交易，交易所有股市監視機制來辦理，若發現涉及不法，就會懲處；至於重訊的...

金管會召P2P業者開會 成立公會等四大重點議題入列

銀行局何時找P2P業者研商防詐對策？答案揭露，金管金銀行局主秘侯立洋指出，最快五月底，或至少六月初，將邀集具有代表性的大...

防疫險風暴將走入尾聲 為何保險公司增資前要先減資？

防疫險風暴在今年4月後即將走入尾聲，但是當大家紛紛解開口罩迎向新生活的同時，許多保險公司還在為鉅額虧損傷腦筋。

沒做好理財規畫 別急著投資

去年3月迄今，美國聯準會（Fed）為了抵抗通膨，1年內升息9次，共計19碼，利率上升至5%，帶動美國公債殖利率、美元指數同步走高，卻也在今年初引發金融市場震盪。

喊話並肩作戰！新光人壽總座「給員工的一封信」曝光

新光金（2888）經營之爭白熱化，面對台灣保險業將於2026年接軌IFRS 17，加上保險月競賽開始，據指出，新光人壽總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦