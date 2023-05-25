資金抽腿！銀行不動產放款占比26.22% 探近四年新低

房市疲弱，銀行資金持續「落跑」。據金管會2023年4月底統計，已連續9個月沒有任何一家銀行不動產放款比率逾29%，超過28%僅一家，整體國銀不動產放款比率降到26.22%的近四年低點，也較上月減少0.06個百分點，顯示房市需求持續衰退的困境。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

據統計顯示，2022年8月起，已沒有任何一家不動產放款比率逾29%，落在28~29%者則是逐月下降，直到2023年2月，連逾28%者都「掛蛋」，3月則因企業調度資金需求、存款減少，有三家逾28%，4月則又減少僅剩一家，顯示房市需求大減、銀行資金也抽腿。

4月底總存款加金融債總額51.44兆元，月增0.28%，月增幅遠高於不動產放款月增0.04%，讓國銀不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比降到26.22%的2019年6月來的近四年低點。上次低點是2019年5月的26.09%。

銀行局主秘侯立洋說，銀行不動產放款占比逐月下滑，有四大主因，一、政府持續實施健全房市政策，二、央行升息使民眾購屋成本增加，購屋更加保守，三、通膨推升建材上漲，也讓建商推案更加審慎，顯示房市需求疲弱，四、全球景氣趨緩也讓民眾購屋意願降低。

金管會公布，4月底象徵房市買氣的國銀房貸餘額年增再降到4.69%的51個月新低，正式宣告跌破5%，高力國際業主代表服務董事黃舒衛說，房貸年增率仍呈現緩降趨勢，在交屋潮支撐下，應不容易出現負成長。

4月建商推案信心指標的建築融資，年增率則反升到8.97%，終止連五降，黃舒衛則認為，建融4月年增率走高，應和央行18個月開工管制略為鬆綁有關，房貸加建築融資，兩者合計共12兆9,453億元、年增5.83%，成長力道再度改寫48個月新低紀錄。

黃舒衛說，從銀行端來看，目前房市修正中，買氣大不如前，無論是建商、投資客的經驗風險大增，銀行端會強化風控，降低經營風險的放貸業務。

另一方面，市場買盤也明顯收縮，只剩剛性需求的買方，自然讓房貸餘額很難再放大。供、需雙方的調整方向一致，餘額成長趨勢勢必放緩。