元大金控永續報告書 九度通過 BSI 查證

氣候變遷對環境造成重大影響，已成為企業永續經營的嚴峻挑戰 ，也是當前重要課題，元大金控（2885）將環境、社會、公司治理（ESG）因子納入日常營運及決策考量，以具體行動實踐永續發展並持續提升永續資訊揭露品質，元大金控永續報告書已連續9年通過英國標準協會（BSI）查證，並獲高度肯定，25日由董事長申鼎籛代表接受證書。

元大金控積極呼應「公司治理3.0 永續發展藍圖」、「上市櫃公司永續發展行動方案」，2022年永續報告書除符合GRI(Global Reporting Initiative)準則編制要求外，亦依循國際永續會計準則（Sustainability Accounting Standards Board, SASB），針對「投資銀行與經紀商」與「商業銀行」指標揭露相關資訊，並符合證交所規範取得會計師確信，確保資訊透明度及可信度。

面對多元且複雜的ESG議題，元大導入多項永續管理標準，包括溫室氣體排放、水足跡盤查、能源、廢棄物、供應商管理、職業安全衛生、資訊安全等國際ISO準則，並持續取得BSI第三方國際認證，為實踐永續發展奠定良好的基礎，亦彰顯元大金控對永續議題的堅持與重視。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛表示，元大金控投入「永續金融」將ESG納入營運策略，並以積極的行動導入ISO管理標準，因應各種ESG風險議題與國際接軌，將元大的經營策略、願景與永續目標轉換為企業文化並落實至整個集團，掌握國際趨勢並快速因應 ，是打造組織韌性的典範。