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大支嘻哈宣導反詐騙 證交所與文總跨界合作

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

詐騙活動猖獗，臺灣證券交易所為提醒民眾防範詐騙觀念，與藝文界跨界合作，與中華文化總會、人人有功練音樂工作室共同推出饒舌網路節目《校長兼撞鐘》，於知名饒舌歌手大支的YouTube頻道《人人有功練》播出，從嘻哈延伸討論多元議題，於節目中提及防詐騙觀念，昨(24)日晚間9時播出最新一集，用嘻哈宣導全民反詐騙。

證交所表示，現今詐騙無所不在，希望能夠過大支的影響力，讓年輕人也能關注社會議題，本次證交所除支持節目播出外，並希望藉由歌曲提醒民眾防詐觀念，因此，也請大支以此主題創作新歌「詐」，歌詞提及「不亂加賴群、不隨便下載APP、不亂聽資訊、不接可疑來電、不胡亂投資、不點未知連結、不給人個資、不怕莫名威脅」，清楚點出詐騙最常使用的手法，用簡潔明瞭的方式提醒大家，只要提高警覺、防範可疑交友與資訊，就可避免落入詐騙陷阱，證交所將於歌曲完成後，透過多重管道進行撥放。

為了加強民眾「識詐」的觀念，證交所透過多元方式進行宣傳，實體宣導部分包含至校園、社區大學及多場投資講座宣導防範金融詐騙，也製作反詐騙短片，網路部分並設置「證券投資反詐騙專區」，此外亦不定期於官方臉書、宅在家學習網等，發布相關貼文、圖片、影片，持續透過辦理各項線上與實體及虛實整合的宣導活動，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙預防宣導，提醒投資大眾，應審慎判斷投資訊息真實性，才能提升自身反詐騙防禦能力。

證交所一向關注社會公益，長年支持社福團體、關懷經濟弱勢學生，並支援多項體育賽事及文化活動，現在為了推廣臺灣本土饒舌文化，並宣導防詐觀念，故與文總跨界合作，期能兼顧支持文化發展及關心社會議題。

詐騙 證交所

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