注入活水！國泰證券、證交所攜手馬來亞銀行證券舉辦海外投資論壇

國泰證券與臺灣證券交易所（TWSE）攜手馬來亞銀行證券（Maybank Securities)於5月23日、24日在馬來西亞與新加坡共同舉辦2023臺灣企業海外實體論（2023 Taiwan Corporate Day)，透過此次實體論壇引薦臺灣7家上市公司聚陽（1477）、亞德客（1590）、光寶科（2301）、瑞昱（2379）、群創（3481）、景碩（3189）及晶碩（6491），與當地機構法人近距離交流。

國泰證券表示，該論壇聚集全球行業專家、投資者和金融專業人士，一同探索和討論全球市場的投資機會。藉此論壇與國際機構投資法人交流，期盼能讓國際投資人更深入認識台灣企業在疫情復甦後的強韌生命力以及在ESG（環境、社會及公司治理）永續經營的努力，進而為臺股注入充沛的資金動能。

國泰證券作為台灣領先的數位券商，在投資服務、資產管理和金融諮詢方面皆擁有豐富的專業知識。臺灣證券交易所憑藉其廣泛的市場知識、監管監督和對投資者保護的承諾，推進台灣乃至其他地區健全的投資生態系統發展，在促進公平透明的資本市場方面扮演著不可或缺的重要角色。

回顧近年來全球經濟下修與衰退，國泰證券期盼接下來能「谷底回升」，通膨回落、經濟解封更全面，壓抑金融市場評價的緊縮貨幣政策也能逐步放鬆，企業永續發展再更上一層樓。透過這次海外投資論壇，參與者也獲得投資趨勢的洞察、探索新興市場以及各種投資策略的交流和想法。在臺灣證券交易所、馬來亞銀行證券與國泰證券三方努力下，共同促進國際合作，增加投資理念交流，進而推動經濟成長。