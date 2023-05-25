長佳智能推「元基因平台」 開放基因檢測業、打造客製化服務

長佳智能（6841）今（23）日宣布，正式推出基因檢測開放平台-元基因，可像電動車開放平台MIH一樣，提供有意投入精準服務的各行業一個快速建置且低成本的服務。

長佳智能表示，該公司推出的「元基因」基因檢測開放平台，可將所有涉及基因檢測的上下游資源與技術人力，整合於一個共用平台，讓各行各業都可藉由這個平台來完成自己的客製化精準服務。如果企業需要將基因檢測的分析結果與產品對接，也就是由資訊系統自動進行產品推薦，長佳智能也可以專案打造。

長佳智能總經理李友錚估計，｢元基因」能讓企業導入精準服務的時間從兩年縮短到四個月，資金投入從大約2億元降到100萬至600萬元左右。長佳智能的「元基因」平台目前已有三項技術獲得多國專利，除了中文版以外，也提供英文版，未來更將提供多國語言版本。在這次正式推出以前，元基因已試行兩年，獲得了四家企業採用並都順利成功上線。

長佳智能指出，客製化服務或精準化服務是最近幾年當紅的議題，例如保險業從業人員想規劃特定客戶的保單，幼教業者想為不同的幼兒施以不同的教育與潛能激發，保健食品業者想提供客戶其專屬的客製化營養素。

公司強調，過去的做法可能會是業者自己去籌建一個基因實驗室、設計一個專用的晶片、聘請一群生技專家做檢測、分析與產生報表，再由此分析結果人工調配精準服務內容，這個過程不僅冗長，而且耗資巨大、未來也難以管理。這種情形與電動車的製造完全相同，因此長佳智能仿鴻海董電動車開放平台MIH的作法，建立了「元基因」基因檢測開放平台。

長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，專長於「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症的醫療AI，並已獲得10項台灣TFDA與6項美國 FDA醫材上市許可，以及世界各國21項專利等成果，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

這次長佳智能以其所專長的人工智能技術延伸應用於基因檢測，並首創基因檢測開放平台的營運模式，預料將對許多計畫投入精準服務的企業產生吸引。