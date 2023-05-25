新光產股東會完成改選 通過每股配發現金股利2.54元

新光產險今（25）召開2023年度股東常會，會中完成董事改選，及通過2022年盈餘分配案，每股配發現金股利2.54元。

新光產險表示，去年受到全球快速升息的影響，出現股債雙跌的情形，及俄烏戰爭、疫情等多重因素，使得經營環境更加艱難，公司在經營團隊嚴謹的風險控管執行下，保險本業及投資均維持穩健經營的步調，依市場變化彈性調整、謹慎篩選，去年度在核保本業及投資績效均有穩健的表現，持續向上的動能。

新產2022年總簽單業績達224億元、年增3.08%，稅後純益20.04億元，每股盈餘6.34元，扣除依法規提列的「法定盈餘公積」與「特別盈餘公積」後，每股分派現金股利2.54元。

新光產險副總經理、發言人葉日進表示，根據新產統計，公司防疫保單理賠總金額近6億元，相較其他產險公司受創較輕，主因為該公司嚴格的核保政策與風險控管，加上再保公司有理賠，新產總理賠金額可再減少些。

對於新光產險未來營運方針，新光產險總經理何英蘭在股東會上表示，這次防疫險讓新產學到寶貴的一課，未來公司將持續落實嚴守風險管控、費率適足，機動調整策略及業務發展，以專業及創新讓公司以穩健的體質，創造更好的服務品質及經營績效，同時也能因應市場變化，邁向百年的永續企業。

新光產險表示，在ESG的部分，新光產險響應國家淨零目標通過「ISO-14064溫室氣體盤查」驗證，今年適逢公司60週年，舉辦北中南三場淨灘活動，以實際行動體驗海洋汙染的嚴重性，並宣導環保重要性，全公司同仁及眷屬小孩參與人數共超過1,500多人次。

在綠色金融的發展，研發亞洲獨創「節能績效保險」及國內首張「充電樁綜合保險」，並持續推動無紙化作業及綠色採購。在公司治理方面，更嚴格執行內部控制制度、公平待客等經營核心基礎項目，更加強的客戶個資的防護並獲得「個人資訊管理制度(PIMS)」的認證。