楊金龍：6月升息與否 看CPI

台灣的景氣到底何時才會落底？中央銀行總裁楊金龍昨天表示，原先預期廠商的庫存調整期會在今年第二季結束，但目前看起來可能會遞延至第三季，預估今年第四季景氣就會好轉。至於央行在六月的第二季理監事會議是否會升息？楊金龍說，升息與否主要關注ＣＰＩ（消費者物價指數）、核心ＣＰＩ是否持續走高。

立法院財委會昨審查央行法部分條文修正草案，立委林德福表示，主計總處公布今年第一季經濟成長率為負百分之三點○二，全年經濟成長預估值下修至百分之一點六七，今年經濟成長是否有機會「保二」？楊金龍說，主計總處預測並未納入政府普發現金六千元等振興措施效果，估計振興措施，有助推升經濟成長率○點三至○點四五個百分點，主計總處廿六日會公布最新預測。

對於近期國內外經濟情勢，楊金龍說，先前市場對歐美經濟較不樂觀，不過最近有一些機構稍微提高對歐美和英國經濟成長率的預估，整體而言，今年全球經濟成長會比去年不好。

立委也詢問今年景氣是否有機會在第三季落底、景氣復甦春燕下半年能否報到？楊金龍說，原先預期庫存調整在第二季結束，但「或許不會那麼快、可能遞延至第三季」，經濟表現主要看出口景氣，如果出口不好，進口、投資都會跟著不好。不過，就算存貨調整期遞延到第三季，至少到了第四季，景氣就會比較好。

央行將於六月十五日召開第二季理監事會議，楊金龍表示，儘管民生物資ＣＰＩ漲幅讓民眾最「有感」，但央行貨幣政策不能只就單一部分來看，要不要升息，主要還是觀察ＣＰＩ與核心ＣＰＩ是否持續走高。

楊金龍說，目前市場預測美國聯準會六月升息的機率不高，美國通膨控制得不錯，已低於百分之五，預計二○二五年通膨率就能降回目標百分之二以下。台灣通膨控制得不錯，民眾感受到通膨嚴重主要是食物類，特別是外食等重要民生物資的漲幅較大，第二季的理監事會將持續討論是否需要升息抑制通膨。針對立委推動設立主權基金，楊金龍表示，他不反對成立主權基金，但不宜用央行法作為法源，若政府決定要設立主權基金，央行會支持，但要另立專法。