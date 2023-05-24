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首創！泰安產投入ESG綠色保險 推「能源技術服務業財產及節能績效保險」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
泰安產險今（24）日舉辦與ESCO業者商品說明會，由總經理王修德（右三）率領團隊與ESCO理事長趙宏耀（右四）共同合影。泰安產險/提供
泰安產險今（24）日舉辦與ESCO業者商品說明會，由總經理王修德（右三）率領團隊與ESCO理事長趙宏耀（右四）共同合影。泰安產險/提供

面對全球暖化及氣候變遷日益嚴峻，泰安產物保險公司身為產險公會綠色保險商品專案小組一員，積極響應政府節能減碳政策，投入開發ESG綠色保險商品與服務，以協助企業永續發展。在保險局的指導下，創新研發業界首張專為能源技術服務業者(簡稱ESCO業者)設計的保險商品：「泰安產物能源技術服務業財產及節能績效保險」，運用保險專業落實綠色金融及善盡社會責任。

為邁向2050年淨零碳排的目標，企業朝低碳轉型與永續變革，促使節能設備及專業節能技術需求大幅增加。從節能效益計算、設備的選定及安裝、節能效益檢測等，是一段長期且持續的過程，製造業大廠可能藉由專業團隊評估及引進，但對於中小企業或服務業者，如何導入節能措施則需要借助專門業者的技術。

為此，泰安產險深入了解節能業者的生態、運作模式及ESCO業者對於保險的需求後，推出「能源技術服務業財產及節能績效保險」，承保內容包含節能設備損失保險及營業收入中斷損失保險，此外，特別針對節能績效合約約定可能的損失，設計節能績效保險給付，保險期間最長可達七年，不僅提供ESCO業者降低營運中所面臨的風險負擔，且支持綠能產業發展，並期可透過本商品發揮綠色保險影響力，共同減緩氣候變遷對環境的負面影響。

泰安產險將「誠穩信實，止於至善」的企業文化實踐在保險商品研發與日常營運中，包含建置太陽能光電設備，取得再生能源憑證；導入溫室氣體盤查及雨水回收系統；推廣無紙化保單與服務，樹立低碳營運標竿；對於合作的供應商，訂定供應商承諾書，打造綠色採購供應鏈，以實際行動展現對環境守護的決心。

保險 產險

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