富邦人壽「電子化授權保險費扣款服務」 保費扣款申辦更迅速

富邦人壽於2020年領先業界首創「網銀帳密電子化授權保險費扣款服務」，只要民眾同時為富邦人壽和台北富邦銀行之客戶，且擁有網路銀行服務者，投保時，透過網銀帳號及密碼，即可線上完成申辦保險費扣款服務，無須另外填寫紙本授權書及蓋印鑑章，不僅免去保戶舟車勞頓之苦，也使服務更快速且便捷；除台北富邦銀行外，並與台灣票據交換所合作，擴增授權帳戶銀行至15家。

此外，富邦人壽展現金融百貨綜效服務優勢，亦推出「立碼驗電子化授權保險費扣款服務（簡稱立碼驗）」，富邦人壽的保戶只要至街頭巷尾的三大超商也可立即完成保險費扣款約定。富邦人壽落實綠色保險服務，相關電子化授權保費扣繳服務推動至今，累計申辦件數近5萬件。

金融服務融入民眾生活場景

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽將金融服務融入民眾生活場景，堅持「好，還要更好」的信念，以貼近客戶需求並支持客戶將環保落實於日常生活中，透由推展綠色金融場景，以友善的金融環境提供零錯誤、零照會、零等待的服務，打造全方位的綠色保險服務，與環境永續共盡心力。

富邦人壽與台北富邦銀行攜手，領先業界推出「電子化授權保險費扣款服務」，持續優化客戶體驗，藉由網路銀行帳密電子化授權，就能完成申辦保險費扣繳服務，藉此簡化申辦的繁瑣流程、保障客戶權益，此舉自動化作業亦可幫助業務人員省下行政程序，提升業務人員的數位力及強化服務效率。富邦人壽持續發展有效契約線上即時授權扣款約定功能供保戶多元選擇，創造保戶及業務人員雙贏，今年3月起，有效契約的保戶透由富邦人壽「保戶會員專區」或「行動保全」平台申請網銀帳密、立碼驗電子化授權保險費扣款服務，即可迅速完成有效契約保單之保險費扣款約定。

全台三大超商立碼驗也能辦 申辦件數累計近萬件

如保戶無網路銀行，亦可透過7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店等三大超商，全台總計超過1.2萬家門店推動之「立碼驗」，保戶只要持24家銀行的晶片金融卡，以電子化授權方式就能申請保險費扣繳，自2021年推出此服務以來，保戶申辦件數近萬件，讓保戶免留存印鑑簽章不須等待銀行核印作業，24小時不受時間限制，透過簡易線上申請機制，即可輕鬆完成保險費約定扣款服務申請，大幅提升及優化保戶繳費作業流程。