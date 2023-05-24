快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

智崴前進卡達杜哈主題樂園 帶來高階體感賽車模擬器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智崴資訊所打造的高階沉浸式體感賽車模擬器，即將於卡達首都杜哈的最大室內主題公園Doha Quest，帶來令人腎上腺素飆升的疾速體驗。智崴資訊／提供
智崴資訊所打造的高階沉浸式體感賽車模擬器，即將於卡達首都杜哈的最大室內主題公園Doha Quest，帶來令人腎上腺素飆升的疾速體驗。智崴資訊／提供

體感模擬設備大廠智崴資訊（5263）所打造的高階沉浸式體感賽車模擬器，即將登陸中東，於卡達首都杜哈的最大室內主題公園Doha Quest，帶來令人腎上腺素飆升的疾速體驗。受消息帶動，智崴今（24）日股價開高，惟在台股大盤下跌近百點壓力下，智崴盤中由紅翻黑。

智崴表示，Doha Quest採用了兩套智崴的高階賽車模擬器系統，其一為專為追求職業賽道真實感而設計的賽車模擬器，搭載方程式賽車的流線車體外型、獨家體感六軸平台以及四個大螢幕，將乘客的視野完整包覆。每個動作都經過特殊調校以提供精確的力道反饋，模擬真實賽道的刺激體驗。此外，智崴團隊所研發的風扇系統，可根據玩家車速即時調節風量，大幅提升駕馭的真實感，讓玩家沉浸在刺激的飆速競賽氛圍。

另一套賽車模擬系統，則是打破以往ESPORTS賽車玩家受限於家中電腦的使用情境，智崴的賽車模擬器不僅提供豐富的操駕體感，也支援多人體驗，可容納多位玩家同時競賽，引領賽車愛好者從線上走入線下；且無論天氣好壞，都能和朋友一同體驗宛如置身賽道的競速快感。而模擬器所搭載的AI語音直播系統、螢幕和音響，更能營造現場熱血氛圍，吸引觀賽民眾的熱情，讓更多來訪遊客融入其中。

智崴的高階賽車模擬器將在2023年年底正式營運，Doha Quest室內主題樂園目前占地32,000平方公尺，擁有30多項驚險刺激的遊樂設施，而智崴的賽車模擬器加入，不僅為中東地區的賽車迷提供全新的頂級賽車模擬器體驗，也將成為具指標性的展示場域。

智崴集團董事長歐陽志宏表示，很榮幸智崴的賽車模擬器能受到Doha Quest這座極具指標性室內主題樂園的青睞。高階體感賽車模擬器，結合旗鑑產品飛行劇院的體感技術並搭載競速遊戲軟體，相信遊客一定能感受到極致且熱血的賽車體驗。

Doha Quest總經理Heiko Engels則表示，該室內主題樂園一直致力於為遊客帶來最具創新性的遊樂設備，不斷突破娛樂的界限，為到訪遊客提供難忘的回憶。因此他很高興此次與智崴合作，透過高階賽車模擬器帶來身臨其境的體驗，相信將會深受客人的喜愛。

智崴 中東

延伸閱讀

全台最硬馬祖馬拉松 11月4日南竿鳴槍起跑

菊島澎湖跨海馬拉松超狂痛風補給 11月5日熱情開跑！

菊島跨海馬拉松11月登場 富邦Angels為跑者應援

米其林發表摩托賽道性能胎Power Performane！邀請冠軍車手Kenny Foray打破麗寶最快紀錄

相關新聞

獨／張兆順確定本周五揮別兆豐金 牽動金控總經理人事搬風

據透露，已獲穩懋提名獨立董事的兆豐金控董事長張兆順，由於穩懋將在本周五舉行股東會完成董事全面改，因此，張兆順確定將在本周...

楊金龍：政府成立主權基金有二方式 但不宜直接由央行成立

中央銀行總裁楊金龍今日上午赴財委會對成立主權基金相關的央行法修正案進行專案報告，他在備詢時指出，他並不反對成立主權基金，...

桃機分行行員收兌外幣挪用客戶款項 金管會糾正兆豐

金管會最新公告，兆豐銀行桃園國際機場分行行員辦理收兌外幣現鈔業務數次小額挪用客戶款項，影響金額約新台幣6萬餘元，涉及客戶...

富邦人壽「電子化授權保險費扣款服務」 保費扣款申辦更迅速

富邦人壽於2020年領先業界首創「網銀帳密電子化授權保險費扣款服務」，只要民眾同時為富邦人壽和台北富邦銀行之客戶，且擁有...

市場熱議碳交易 環保署三招防「漂綠」

外界對於碳交易可能產生漂綠疑慮，環保署今（24）日表示，參照世界經濟論壇（WEF）提醒，有三招「防漂綠」。首先，已公告應...

元大期股東會 通過現金股利2.5元

元大期貨（6023）今（24）日舉行股東常會，秉持專業穩健的經營原則，持續強化獲利動能，通過去年度盈餘分派案，每股分派現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦