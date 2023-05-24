永豐金股東會 董座陳思寬：今年GDP可保2 未來專注四大主軸

永豐金控今（24）日舉行股東會，由永豐金控董事長陳思寬率領高階經理人主持，陳思寬致詞指出，預料台灣2023年全年 GDP 可達2.12％，看好通膨將可望有續降溫，各國央行停止升息，景氣落底反彈，台灣下半年伴隨產業去庫存、全球景氣回溫、出口復甦。

陳思寬指出，永豐金控今年將延續推動中長期策略，加速推動數位變革，數位獲客以及著重提升客群數位滲透率，以及活躍度。永豐金總經理朱士廷則指出，今年將持續聚焦數位、跨境、整合以及永續四大主軸，加速數位變革、拓展海外布局、加大海外收益，再創佳績。

朱士廷表示，去年全球股債面臨挑戰，但永豐金控2022年繳出亮麗成績單，稅後獲利159.61億元，每股稅後盈餘1.4元，子公司永豐銀合併稅後淨利創下歷史新高，達新台幣147.13億元，每股稅後盈餘1.63元。永豐金控2022年股東權益報酬率10.08％，連續兩年維持在10％以上，14家上市金控中第一名。

朱士廷表示，永豐銀今年積極參加台灣以及亞洲金融市場各項金融交易操作，為台灣期貨交易所店頭衍生性金融商品集中結算業務首批結算會員，也是亞太地區銀兼交易主要交易上手。永豐銀積極建構防禦型以及結構性成長投資組合，多元投資達到風險分散，加上動態避險，建立回報率穩定且具有持續性投資組合。

面對小股東詢問今年增資100億元，未來增資進度？朱士廷回應，永豐金控沒有一直增資，前一次增資為八年前，審慎使用股東投資，今年啟動100億元增資，市場反應不錯，在於永豐金控資產報酬率以及每股盈餘表現都不錯，如果不增資，未來影響將受限，觀察今年金控配息配股中，永豐金控表現算是不錯，未來將持續給予股東交代。

永豐金財務長許如玫回應，今年現金增資7.5億股，增資目的希望擴充資本同時，增加母公司營運資產規模，希望股東可以給予支持，金控獲利可以繼續成長。

永豐金控今日股東會承認2022年營業報告書、財務報表、盈餘分配案。永豐金2022年每股配發現金股利0.6元、股票股利0.2元，合計每股股利0.8元。