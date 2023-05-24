快訊

2024「侯管配」成形？管中閔凌晨表態了

中共候任駐美大使謝鋒抵紐約 美國務院表達歡迎

強颱「瑪娃」今侵關島 東北大迴轉是否侵台？吳德榮：再觀察2、3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡明興長子蔡承儒 傳接富邦壽副董

聯合報／ 記者陳美君朱漢崙／台北報導

富邦金控啟動接班計畫，外傳富邦人壽副董事長林福星將接下富邦人壽董事長職務，並由富邦金控董事長蔡明興長子蔡承儒擔任富邦人壽副董，原兼任人壽董事長的蔡明興專任金控董事長，人事案最快這兩周就會開董事會決議。消息指出，此一高層異動是為富邦第三代接班布局。

除了蔡承儒，富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道也傳出將進駐富邦證券。卅二歲的蔡承道日前迎娶台北市前副市長吳秀光女兒吳庭慧為妻，他去年四月接任富邦產險董事職務。蔡明忠昨被問到長子在集團內歷練情況，他說，「任何父親對小孩都是恨鐵不成鋼，希望可以青出於藍，我兒子算是很努力，不過還需要更努力。」至於對長子期許，蔡明忠說，「重要的是要誠實面對自己、工作夥伴，以及所有遇到的人，要保持真誠。」

此外，富邦人壽代理發言人暨經營企劃處資深副總廖俊禎，將於六月一日轉任台壽通路營運總處總處長。據悉，廖俊禎被台壽挖角後，預計將由富壽執行副總周資為，擔任富壽代理發言人暨經營企劃處執行副總，周資為是富壽（香港）前總經理，擁有精算師執照的他是蔡明興表弟。

富邦蔡家三代蔡承儒是蔡明興獨子，在集團內歷練將近十年。卅六歲的蔡承儒是美國賓州大學華頓商學院經濟學系畢業，目前擔任富邦媒體科技董事、台灣大哥大董事、富壽董事、富邦投信董事、以馬內利投資公司董事，其中以馬內利投資公司，代表人就是蔡承儒，為他的個人投資公司。

蔡承儒過去曾任富邦投信監察人、富邦金投資長特助、富壽副董事長特助、總經理特助、富邦金創新科技辦公室召集人、富邦育樂總經理、董事長、富邦運動場館總經理、董事長、富邦金創投總經理、董事，及富邦集團旗下多家公司董事。

蔡承儒是最早進入集團歷練的蔡家第三代，二○一四年就擔任富邦金投資長特助，二○一五年出任富邦金創新科技辦公室召集人，二○一九年進入富邦建設、台北文創開發、之初創投管理顧問公司董事會，在集團內歷練近十年。

投信

延伸閱讀

史上最快紀錄！富邦Costco聯名卡上市百日破百萬卡量

獨／富邦啟動接班布局 傳林福星將接富壽董事長、蔡承儒任副董

蔡明忠：不只美國國債危機 其他國家債券風險也會影響台灣

蔡明忠：能源危機、地緣政治等多重危機將成世界新常態

相關新聞

遠雄大巨蛋 爭取10年165億聯貸

遠雄大巨蛋預計今年底完工，原本的聯貸案將於近日到期，據了解，遠雄已向銀行團爭取規模一六五億元的新聯貸案，同時提出最新的營...

蔡明興長子蔡承儒 傳接富邦壽副董

富邦金控啟動接班計畫，外傳富邦人壽副董事長林福星將接下富邦人壽董事長職務，並由富邦金控董事長蔡明興長子蔡承儒擔任富邦人壽...

富邦集團將啟動三代接班 國壽董事長傳也將異動

富邦金控、國泰金控接連傳出將有高層人士異動，其中富邦金旗下富邦人壽傳出副董事長林福星將接下富邦人壽董事長職務，並由蔡明興...

富邦集團董座 蔡明忠看大選…經濟優先

富邦集團董事長蔡明忠昨（23）日表示，對金融市場而言，美國國債問題是「核彈級」危機，但美國並非首次面臨國債危機，相信這麼...

壽險業連兩月減碼債券

據金管會昨（23）日統計，4月壽險業仍續減碼債券約330億元，已連兩個月減碼，可能也趁債券殖利率走低、價格走高時，實現資...

銀行新增房貸利率衝2.08% 寫14年半新高

中央銀行2022年3月以來五度升息，帶動房貸利率步步高升．購屋者利息負擔愈來愈沉重。央行昨（23）日公布，五大銀行4月新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦