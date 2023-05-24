蔡明興長子蔡承儒 傳接富邦壽副董

富邦金控啟動接班計畫，外傳富邦人壽副董事長林福星將接下富邦人壽董事長職務，並由富邦金控董事長蔡明興長子蔡承儒擔任富邦人壽副董，原兼任人壽董事長的蔡明興專任金控董事長，人事案最快這兩周就會開董事會決議。消息指出，此一高層異動是為富邦第三代接班布局。

除了蔡承儒，富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道也傳出將進駐富邦證券。卅二歲的蔡承道日前迎娶台北市前副市長吳秀光女兒吳庭慧為妻，他去年四月接任富邦產險董事職務。蔡明忠昨被問到長子在集團內歷練情況，他說，「任何父親對小孩都是恨鐵不成鋼，希望可以青出於藍，我兒子算是很努力，不過還需要更努力。」至於對長子期許，蔡明忠說，「重要的是要誠實面對自己、工作夥伴，以及所有遇到的人，要保持真誠。」

此外，富邦人壽代理發言人暨經營企劃處資深副總廖俊禎，將於六月一日轉任台壽通路營運總處總處長。據悉，廖俊禎被台壽挖角後，預計將由富壽執行副總周資為，擔任富壽代理發言人暨經營企劃處執行副總，周資為是富壽（香港）前總經理，擁有精算師執照的他是蔡明興表弟。

富邦蔡家三代蔡承儒是蔡明興獨子，在集團內歷練將近十年。卅六歲的蔡承儒是美國賓州大學華頓商學院經濟學系畢業，目前擔任富邦媒體科技董事、台灣大哥大董事、富壽董事、富邦投信董事、以馬內利投資公司董事，其中以馬內利投資公司，代表人就是蔡承儒，為他的個人投資公司。

蔡承儒過去曾任富邦投信監察人、富邦金投資長特助、富壽副董事長特助、總經理特助、富邦金創新科技辦公室召集人、富邦育樂總經理、董事長、富邦運動場館總經理、董事長、富邦金創投總經理、董事，及富邦集團旗下多家公司董事。

蔡承儒是最早進入集團歷練的蔡家第三代，二○一四年就擔任富邦金投資長特助，二○一五年出任富邦金創新科技辦公室召集人，二○一九年進入富邦建設、台北文創開發、之初創投管理顧問公司董事會，在集團內歷練近十年。