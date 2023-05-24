遠雄大巨蛋 爭取10年165億聯貸

遠雄大巨蛋預計今年底完工，原本的聯貸案將於近日到期，據了解，遠雄已向銀行團爭取規模一六五億元的新聯貸案，同時提出最新的營運計畫書，由於十多年來大巨蛋的興建波折不斷，銀行團對聯貸案除了相當低調，並全面拉高擔保條件及財務強度要求，也要求遠雄大巨蛋董事長、遠雄集團創辦人趙藤雄的兒子趙文嘉出來當連帶保證人。

聯貸案由兆豐銀出任管理銀行，參貸銀行包括大多數公股銀行，以及國泰世華銀等民營銀行共十五家銀行，借款年期為十年。據了解，基於風險考量，銀行團決定對聯貸案的利率採取高標準，利率水準為郵政儲金一年期定存利率加一三八點（一點三八個百分點），總利率水準為百分之二點九四；目前許多企業集團的聯貸案利率維持在百分之一點七的地板價，大巨蛋聯貸案的利率足足高出一個百分點以上。

據指出，大巨蛋新聯貸案總金額一六五億元，較上一回的聯貸金額一五四億元增貸十一億元，主要和建材價格上漲的相關工程款增加有關。

隨著遠雄大巨蛋向銀行團進行聯貸籌組，大巨蛋最新的營運規畫書也跟著曝光。遠雄大巨蛋總地坪十點二公頃的開發範圍，建坪高達十萬坪，其中大巨蛋本體最大、購物中心居次。知情人士指出，遠雄向銀行團說明大巨蛋未來營收的最新預期，二○二四至二○三一年這七年預估營收三百多億元，除了體育館，周邊設施包括購物商場、商辦、觀光飯店、餐飲、停車場等設施，主要將靠周邊設施賺錢，遠雄也告訴銀行團，「二○二八年會轉虧為盈」。

針對於銀行團這次基於風險考量訂出的財務指標，知情人士表示主要有三項，遠雄未達標就必須提前償還所有借款，首先，遠雄大巨蛋以負債除以淨值的負債比，不得低於百分之一二○；其次，流動比率不得低於百分之一百；最後，本金利息保障倍數不得低於一倍，亦即未來一年的現金收入必須足以支付該期間的所有還本及付息支出。據指出，由於當前不動產景氣低迷，加上疫後經濟復甦力道的不確定性，多數銀行對於該聯貸案承作更加小心，因此儘管最後基於支持北市府的ＢＯＴ案而籌組，但仍提出三道財務門檻「買保險」。