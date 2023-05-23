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產險前四月網路投保額達11.54億 今年可望創新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
各國邊境解封，國人迫不急待想出國旅遊，也助長旅平險買氣。圖／本報系資料照片
各國邊境解封，國人迫不急待想出國旅遊，也助長旅平險買氣。圖／本報系資料照片

產險今年前四月網路投保件數達155.57萬件，總計網路投保金額達11.54億元，產險業者預估在車險及旅平險的助攻之下，產險今年網路投保金額有望超越去年網路投保33.13億元，改寫新高紀錄。

根據產險業統計，產險公司4月網路投保金額2.63億元，較去年4月網路投保金額4.4億元，年減40%，累計今年前四月網路投保11.54億元，較去年同期14.17億元減少2.63億元，年減18.6%。

新光產險表示，以目前的投保狀況來看，旅平險在疫情過後每個月皆大幅成長，另外，以網路投保來看，汽車險也是今年的成長主力之一，從金額分析，網路投保的第一名仍是車險，第二名則是旅平險，所以在兩大險種的助攻之下，今年網路投保金額有望超越去年網路投保33.13億元，改寫新高紀錄。新安東京海上產險同樣認為，若將去年防疫險的母數扣除，今年網路投保應該會有很不錯的成長。

網路投保的各大險種中，今年前四月與去年同期相比，成長最多的是旅平險（含旅遊不便險），由於國境開放，民眾出現報復性旅遊潮，旅平險從去年的6.47萬件暴增至今年的77.66萬件，投保件數增加11倍，保費也從1,176萬元增加至2.34億元，漲幅達1896%。

另外，網路投保汽車險也是主流之一，今年前四月投保件數達28.28萬件，較去年同期增加4.6萬件，金額增加約7800萬元，成長近兩成；機車險今年前四月投保件數達42.42萬件，較去年同期增加約7萬件，金額增加約6900萬元，成長超過兩成。

富邦產險表示，網路投保商品除汽機車險外，就屬「海外旅平險+不便險」為銷售最佳的網投商品，今年連假特別多使不論平日或連假均有大量出國人潮，民眾投保旅平險，主要為降低途中發生班機被迫取消、延誤等突發狀況的損失。

國泰產險則提醒，民眾在出門旅遊前檢查車輛狀態外，也要檢視車險保障是否完整足夠，如是否有駕駛人與乘客的保障以及第三人責任險等，另外，高速公路碰撞險、租車險等也是今年網路投保主推保單。

產險 旅平險

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