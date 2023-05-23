群益證券關懷偏鄉十年有成 「群益愛閱讀」活動起跑

群益金鼎證券（6005）長期關懷偏鄉教育，致力提升偏鄉學童閱讀能力，今年已邁入第十年，贊助學校由開始二所增加為16所，服務縣市從一個縣市累計為13個縣市，受惠人數累計已達3,000多人。

群益金鼎證券23日赴桃園市長興國小舉辦2023「群益愛閱讀」啟動儀式，群益金鼎證券總經理李文柱說，公益活動能得到迴響，要感謝同仁支持，在平時努力經營金融專業之餘，還能身體力行作公益，自發性的擔任志工。

李文柱表示，本次群益致贈每位學童各一本理財書籍，主要是希望學童於小學階段建立正確金錢觀，盡早奠定未來經濟自主的能力。

群益為下一代的教育盡一份力，同時鼓勵學童未來也能以一己之力為做出社會貢獻，即使處於文化或經濟弱勢，只要努力學習，勇於挑戰，就能闖出屬於自己的一片天。

群益金鼎證券長期關心社會公益，善盡企業社會責任，持續對偏鄉教育盡一份心力，捐贈範圍遍布北中南共16所小學，由各地分公司認養擔任志工，鼓勵學童閱讀，並培養理財知識，希望能拋磚引玉，引起社會共鳴，共同來關心偏鄉教育。

群益金鼎證券今年持續舉辦群益愛閱讀活動，瞭解學校實際需求後，今年活動主軸分別為提升閱讀能力，參訪藝文空間，多元社團學習等三大面向，除將舉辦城市閱讀之旅外，也將經費用於充實學校圖書設備，並支持多元社團學習經費補助，希望透過企業長期的努力，點一盞燈照亮偏鄉學童的成長之路。