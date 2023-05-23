實踐生物多樣性 玉山獲「2023台灣生物多樣性獎」金獎
由台灣永續能源研究基金會主辦「2023台灣生物多樣性獎」，於22日「國際生物多樣性日」舉辦頒獎典禮，玉山金控（2884）榮獲營利事業組最高榮譽金獎肯定，同時也是國內唯一獲此殊榮的金融業者。
玉山金控永續長陳美滿表示，玉山永續發展策略，不是獨善其身，而是以身作則並致力帶給各利害關係人正向影響力，透過 ESG串連策略主軸，朝「亞洲永續發展標竿」的目標前進。
玉山金發表的「氣候暨自然環境報告書」導入投融資資產自然環境面向評估方法論，統合氣象相關財務揭露（TCFD）與自然相關財務揭露（TNFD），獲得國際TNFD組織肯定並納入TNFD指引草案標竿範例，玉山金表示，讓世界聽見、看見台灣的聲音及努力。
玉山金表示，除了Net Zero外，也致力於阻止生物多樣性流失，期待反轉經濟活動對自然造成的傷害，達到自然正成長，包括主動加入TNFD工作小組、支持海龜、台灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育活動。此外，透過優質金融產品及服務，協助產業及顧客轉型，引導資金流向環境永續，希望在業務發展同時也與顧客及環境共好。
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