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開發金股東會紀念品晶鑽杯兌領不到？公司這樣說

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
開發金今年股東會紀念品不鏽鋼晶鑽杯。圖/開發金提供
開發金今年股東會紀念品不鏽鋼晶鑽杯。圖/開發金提供

開發金（2883）今年股東會紀念品不鏽鋼晶鑽杯，昨(22)日才鋪貨出去提供股東兌領，結果太熱門，搞到昨天第一天就緊急兩度補貨，今天還是傳出缺貨、股東領不到的狀況，開發金呼籲小股東不要擔心，公司今年紀念品有加量訂貨，所以股東不會領不到紀念品，只是可能補貨有交通因素等作業時間，請股東稍安勿躁。

開發金有超過80萬股東，去年的股東會紀念品故宮彩繪花鳥碗六入組，因為質感佳又實用並具特殊性，因此超級搶手，網路上轉手價格可達三、四百元到千元都有，今年開發金股東會紀念品「超真空不鏽鋼晶鑽杯」，其實不少網購商城都有販售同樣的商品，論特殊性比起故宮花鳥碗有些落差，掛在網路上的轉手價格也比較低，但是股東人數眾多之下，開發金昨天紀念品才派發出去，當天就兩次補貨，今天還繼續補。

開發金表示，有了去年的經驗，今年開發金準備股東會紀念品的數量就比去年再增加，因此兌領股東會紀念品約100個點，紀念品有缺貨就會盡速補貨，請股東不要擔心。

股東會紀念品 開發金 故宮

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