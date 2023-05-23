大陸證監會新制 證期局將了解對企業影響程度

對於大陸要求在大陸境內的所有公司在海外IPO或SPO都必須向證監會申報，證期局表示，已要求證交所、櫃買中心和券商公會研議對台灣在大陸企業，或是在大陸有生產事業布局的台灣上市櫃公司的影響，除了相關監理機制，包括證監會所要求的IPO、SPO的事後報備細節，例如要報備哪些資料？股權架構的揭露到何種程度，都在證期局要求證券周邊單位研究的重點範圍之內。

證交所董事長林修銘日前在財委會備詢時指出，今年預定要IPO的32家企業，有7家是台商企業；另外會受到大陸這項監理新規定影響的，國內約有85家上市公司，若再加上KY合計130家。

此外，目前越來越多的台商從大陸分散布局到東南亞等新南向地區，隨著生產重心的移轉，若延伸到新加坡、越南等其他海外地區上市或募資的需求，也必須大陸證監會進行申報。

證期局副局長高晶萍指出，依照目前了解，若台商企業要回台灣IPO，台灣的承銷券商恐怕也必須去向大陸證監會備案；證期局在今日也首度對外說明上述新的大陸申報制度在IPO與SPO不同的作法。

首先，若是被大陸認定必須備案的公司，3天之後必須向證監會備查，台商企業在申請之後的三個工作天就要去備案。其中，SPO是在募資完成時，三個工作天之後再去備案，若未照作，則會採取其生產基地將被剝離業務資產，或是被整改的措施；而若是IPO，則是在一旦決定要作IPO時，就必須進行申報，不能等到IPO完成之後再備查，由於不像SPO可完成之後再備查，因此被估計有大陸其他地區IPO需求的公司，所受影響最大。

據證期局了解，境內企業境外發行上市管理辦法，在3月31日正式實施，適用所有國家，並非只針對台灣，主要規範業務經營活動，在大陸境內的境外註冊公司，若有募資行為，要報備股權結構、法律意見書，主要為事後報備，至於對企業的影響，證期局說要看實際執行狀況。

大陸這項新制，被視為「阿里巴巴條款」，根據證期局的了解，最早是因為阿里巴巴到海外設控股公司進行募資，現在則被擴大適用到所有在大陸當地境內註冊公司，只要跑到境外去上市、在海外設控股公司募資等，將一律適用。

對於後續證期局將掌握的重點，高晶萍也說明，尤其是對股權結構的申報，要事後報備到什麼程度會再進一步了解；倘若是現行在台灣年報上就必須揭露的資訊，當然影響不大，但現在不知大陸所謂的股權結構申報到底到哪一層，會否要求股權揭露的資料過細已涉及到大股東本身個資，或公司本身營運機密的保護，證期局將進行了解，同時已要求證交所比較其他國家的作法，了解大陸證監會的申報要求是否合理。