獨家／富邦啟動二代接班布局 傳林福星將接富壽董事長、蔡承儒任副董

富邦金控啟動二代接班計畫，外傳富邦人壽副董事長林福星將接下富邦人壽董事長職務，並由蔡明興長子蔡承儒擔任富壽副董事長，蔡明興則專任富邦金控董事長，最快這兩周就會召開董事會決議。消息指出，此一高層調動是為富邦二代接班布局。

此外，富邦人壽代理發言人暨經營企劃處資深副總廖俊禎，將於6月1日將出任台壽通路營運總處總處長，督導業務員、銀行保險、保經代等三大通路；據悉，廖俊禎這名「大將」被台壽挖角後，預計將由富壽執行副總周資為，擔任富壽代理發言人暨經營企劃處執行副總。

周資為是富邦人壽（香港）前總經理，擁有精算師執照、專業能力出眾的他，是富邦金董座蔡明興的表弟。

富邦蔡家三代蔡承儒為富邦二董蔡明興的獨子，在集團內歷練將近十年。

36歲的蔡承儒，美國賓州大學華頓商學院經濟學系畢業，過去曾任富邦投信監察人、富邦金投資長特助、富邦人壽副董事長特助、總經理特助、富邦金控創新科技辦公室召集人、富邦育樂總經理、董事長、富邦運動場館總經理、董事長、富邦金控創投總經理、董事，以及富邦集團旗下多家公司董事。

喜歡運動產業的蔡承儒，更曾任職富邦育樂公司總經理、董事長，以及富邦運動場館公司總經理、董事長。

目前蔡承儒擔任富邦媒體科技董事、台灣大哥大董事、富邦人壽董事、富邦投信董事、以馬內利投資公司董事，其中以馬內利投資公司，代表人就是蔡承儒，為他的個人投資公司。

蔡承儒最早進入集團歷練的蔡家三代，早在2014年就擔任富邦金投資長特助，2015年則出任富邦金創新科技辦公室召集人，2019年則進入富邦建設、台北文創開發、之初創投管理顧問公司董事會，在集團內歷練近十年。

富邦大董蔡明忠長子蔡承道也傳出將進駐富邦證券。蔡承道今年32歲，結束華頓學院學業後進入金控內學習，先在金控、銀行、產險部門歷練，去年起在富邦產擔任董事。

富邦金先前公布最新董事提名人選，包括九董、六獨董，由富邦集團掌握的六席董事，與三年前名單，變動兩席，富邦集團二董、富邦金董事長蔡明興長子蔡承儒，將首度進入董事會，不過陳聖德並未在此次提名的名單中，引發外界聯想。

過去市場數度傳出北富銀董事長陳聖德將離開，市場盛傳，將會由富邦金總經理韓蔚廷兼任銀行董事長，但未獲富邦金證實，如今隨著董事提名的名單出爐，再掀漣漪。

富邦金先前公布的九席董事名單中，富邦集團占六席，分別是蔡明興、蔡明忠、韓蔚廷、林福星、許金泉、蔡承儒。