快訊

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

新冠第四波爆發 醫曝確診數一路上升「診所每天被擠爆」

獨家／富邦啟動二代接班布局 傳林福星將接富壽董事長、蔡承儒任副董

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。富邦金控／提供
富邦金控。富邦金控／提供

富邦金控啟動二代接班計畫，外傳富邦人壽副董事長林福星將接下富邦人壽董事長職務，並由蔡明興長子蔡承儒擔任富壽副董事長，蔡明興則專任富邦金控董事長，最快這兩周就會召開董事會決議。消息指出，此一高層調動是為富邦二代接班布局。

此外，富邦人壽代理發言人暨經營企劃處資深副總廖俊禎，將於6月1日將出任台壽通路營運總處總處長，督導業務員、銀行保險、保經代等三大通路；據悉，廖俊禎這名「大將」被台壽挖角後，預計將由富壽執行副總周資為，擔任富壽代理發言人暨經營企劃處執行副總。

周資為是富邦人壽（香港）前總經理，擁有精算師執照、專業能力出眾的他，是富邦金董座蔡明興的表弟。

富邦蔡家三代蔡承儒為富邦二董蔡明興的獨子，在集團內歷練將近十年。

36歲的蔡承儒，美國賓州大學華頓商學院經濟學系畢業，過去曾任富邦投信監察人、富邦金投資長特助、富邦人壽副董事長特助、總經理特助、富邦金控創新科技辦公室召集人、富邦育樂總經理、董事長、富邦運動場館總經理、董事長、富邦金控創投總經理、董事，以及富邦集團旗下多家公司董事。

喜歡運動產業的蔡承儒，更曾任職富邦育樂公司總經理、董事長，以及富邦運動場館公司總經理、董事長。

目前蔡承儒擔任富邦媒體科技董事、台灣大哥大董事、富邦人壽董事、富邦投信董事、以馬內利投資公司董事，其中以馬內利投資公司，代表人就是蔡承儒，為他的個人投資公司。

蔡承儒最早進入集團歷練的蔡家三代，早在2014年就擔任富邦金投資長特助，2015年則出任富邦金創新科技辦公室召集人，2019年則進入富邦建設、台北文創開發、之初創投管理顧問公司董事會，在集團內歷練近十年。

富邦大董蔡明忠長子蔡承道也傳出將進駐富邦證券。蔡承道今年32歲，結束華頓學院學業後進入金控內學習，先在金控、銀行、產險部門歷練，去年起在富邦產擔任董事。

富邦金先前公布最新董事提名人選，包括九董、六獨董，由富邦集團掌握的六席董事，與三年前名單，變動兩席，富邦集團二董、富邦金董事長蔡明興長子蔡承儒，將首度進入董事會，不過陳聖德並未在此次提名的名單中，引發外界聯想。

過去市場數度傳出北富銀董事長陳聖德將離開，市場盛傳，將會由富邦金總經理韓蔚廷兼任銀行董事長，但未獲富邦金證實，如今隨著董事提名的名單出爐，再掀漣漪。

富邦金先前公布的九席董事名單中，富邦集團占六席，分別是蔡明興、蔡明忠、韓蔚廷、林福星、許金泉、蔡承儒。

富邦金控 富邦人壽 蔡明興

延伸閱讀

富邦大董蔡明忠談長子：天下的爸爸都是「恨鐵不成鋼」對兒有四字期許

蔡明忠：能源危機、地緣政治等多重危機將成世界新常態

PLG／連輸2場不氣餒 領航猿：會再回富邦主場

圖輯／PLG季後賽 富邦勇士擊敗領航猿聽牌

相關新聞

日圓再創今年新低 換10萬省下單程機票

今（23）日台銀牌告利率顯示，日圓續貶再度刷新今年最低點，對新台幣匯率落在0.2248元，若以10萬台幣換日圓，可換到4...

獨家／富邦啟動二代接班布局 傳林福星將接富壽董事長、蔡承儒任副董

富邦金控啟動二代接班計畫，外傳富邦人壽副董事長林福星將接下富邦人壽董事長職務，並由蔡明興長子蔡承儒擔任富壽副董事長，蔡明...

新光金公司派溫情喊話「上坡不適合換檔！」4重點一次看

新光金（2888）經營權大戰白熱化，面對市場派來勢洶洶，新光金控發出「致股東一封信」力求股東支持，並溫情喊話股東們「在上...

蔡明忠：不只美國國債危機 其他國家債券風險也會影響台灣

富邦集團董事長蔡明忠今日在2023年的富邦永續大未來論壇接受媒體訪問時指出，美國債協至今難解，對金融市場是猶如「核彈級」...

京城銀股東會改選董事 增加女性董事提升公司治理

京城銀行（2809）於今日上午九時，假京城銀14樓大禮堂舉辦2023年股東常會，由董事長戴誠志主持，會中承認2022年度...

安聯全球保險報告：台灣保費2033年將突破4兆元

保險巨擘德國安聯集團發布最新2023全球保險報告指出，2022年全球保費收入總計約56兆歐元。其中，壽險以26兆歐元領先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦