東捷資訊推出「ESG服務解決方案」助企業加速雙軸轉型

東捷資訊（6697）今（23）日宣布攜手全球雲端報告領導廠商 Workiva 推出「ESG服務解決方案」。整合於公司自行研發的「碳捷流」雲端智能平台，藉由東捷資訊專業顧問團隊輔導取得 ISO 14064溫室氣體查證；並將串接資料透過 Workiva 雲端報告整合平台產生準確、可驗證、符合法規的財務報告、ESG 永續報告書等相關報告，加速台灣上市櫃公司與中小企業實現 ESG 永續發展競爭力。

東捷資訊董事長高尚偉表示，洞悉企業迎戰 ESG 轉型與製造業首當其衝的溫室氣體盤查與產品碳足跡建置需求，東捷資訊做為專業資訊服務領導廠商，不僅可協助客戶從企業資源規劃系統 （ERP），至端到端串聯供應商管理系統（SCM）、智慧製造執行系統（MES）與智慧倉儲管理（WMS）等營運系統，提供全方位的整合建置與顧問服務。

高尚偉也指出，公司同仁已取得 ISO 14064溫室氣體主任確/查證員證書，輔導企業導入 ISO 14064溫室氣體排放查證，讓企業透過公司自行研發「碳捷流」雲端智能平台精準搜集組織溫室氣體與產品碳足跡數據，進行即時可視化控管，相關數據同時串接 Workiva 平台強大技術，及時產生合規報表，做到真正綜觀環境保護、兼顧社會責任、精進公司治理的 ESG 永續管理。

Workiva 戰略合作夥伴總監丁娜表示，非常高興這次與東捷資訊強強聯手為企業擘劃 ESG 永續轉型發展關鍵；Workiva 身為全球領先互聯報告和合規平臺提供者，透過其平台技術可無縫串聯東捷資訊完整 ESG 解決方案，將可無縫連結和傳輸企業營運數據與溫室氣體盤查數據，讓企業具備從財報自編到 ESG 管理、產出全球法定及國際會計師事務所審核認可的財務資訊與碳盤查相關報告，提高整體結算和報告流程的效率與準確性，精準接軌國際ESG 浪潮。

東捷資訊優化產品組合，2023年第1季營業毛利0.51億元，年增1.6%，毛利率達12.62%，稅後淨利0.2億元，年增4.36%、EPS0.75元優於去年同期，表現穩健。