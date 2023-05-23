蔡明忠：不只美國國債危機 其他國家債券風險也會影響台灣

富邦集團董事長蔡明忠今日在2023年的富邦永續大未來論壇接受媒體訪問時指出，美國債協至今難解，對金融市場是猶如「核彈級」的危機，但他相信美國是成熟民主國家，一定有方式可以解決，他也進而指出，不只是美債，其他國家的債券問題，對台灣也有影響，台灣正面臨全球多重危機的挑戰。

蔡明忠說，美國國債危機因為雙方各有堅持，對遠在千里的台灣，形同「霧裡看花」，但他也認為，美國國債兩黨協商的僵局，已不只發生一次，他相信以美國成熟的民主政體，一定可以化解處理這個問題。

對於外界矚目台灣的GDP能否保二？蔡明忠回應，主要電子業存貨尚未完全解決的影響最大，尤其台灣是以ICT產業為主的出口國家，但所幸台灣的內需產業有撐，另外政府也普發現金6千元促進民間消費；他也特別提到台灣產險業超過3000億元的防疫險理賠，有所感地說，雖然產險業賠了這麼多錢，也受到社會很多責難，但至少「殊堪告慰」的是，最起碼這麼龐大的理賠金，在內需動能上可說仍「稍有貢獻」。

另外，蔡明忠之子蔡承道日前完婚，因蔡承道已入富邦集團歷練，準備接班，媒體也關注身為父親的蔡明忠，對兒子的期許，對此蔡明忠笑說：「我兒子遺傳到我，做事情沒有天分，要靠後天努力！」他也表示，對兒子最重要的期許：「就是誠實面對自己。」他認為，只有誠實面對自己，才有辦法誠實面對身邊人、並且面對未來會碰到的各種問題。