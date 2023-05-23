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京城銀資產品質超優 戴誠志：授信客戶不繳息就打呆

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
京城銀行今天上午召開股東常會，董事長戴誠志（中）主持股東會，回答股東提問。夏淑賢／攝影
京城銀行今天上午召開股東常會，董事長戴誠志（中）主持股東會，回答股東提問。夏淑賢／攝影

京城銀行（2809）今天上午舉行股東會，小股東詢問京城銀打消呆帳事宜，京城銀董事長戴誠志回覆指出，京城銀秉持紮實穩健的原則提列備抵呆帳，維持良好資產品質與財務體質，授信案客戶只要不繳息就打呆，所以這麼多年京城銀一直是最穩健的體質。

戴誠志答覆小股東提問表示，每家金融業的呆帳提列方法各不相同，京城銀對對資產品質相當保守，這麼多年來京城銀就是最穩健的體質，只要授信客戶不繳息就是打呆，比方打掉台開呆帳20幾億元，投資俄羅斯債券因俄烏開戰提列標準也是最嚴格的，這些雖然對經營上造成相當大壓力，但是維持穩健的體質與良好資產品質，也讓京城銀面對大環境許多衝擊時，可以安然度過。

另外，小股東關切備抵呆帳上升，戴誠志則是表示，是因為銀行放款業務量增加，所以正常提存備抵也要增加。

根據資料，京城銀截至4月底全行逾放比為0.02％，備抵呆帳覆蓋率為8,233.19％，總放款覆蓋率為1.48％，各項資產品質指標均大幅領先國銀同業。

京城銀行今天上午在總行大樓舉行股東常會，董事長戴誠志主持。夏淑賢／攝影
京城銀行今天上午在總行大樓舉行股東常會，董事長戴誠志主持。夏淑賢／攝影

京城銀行 股東會

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