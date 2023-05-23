2023磊山群英會登場 董事長宣布去年業績成長兩成

堪稱保險經紀人行業模範生的磊山保經，5月19日在新莊頤品大飯店舉辦2023「來磊山夢實現」磊山群英會，在炫麗奪目的360度環景特效下，表揚菁英夥伴的努力耕耘與累積。本次群英會共有來自全台近千名的夥伴、超過十家的保險公司一級主管出席，共同為277位得獎人慶賀，表彰他們在保險保障規劃、組織發展、國際獎項榮耀等優異表現。

磊山保經董事長李佳蓉在舞台上以熱情的掌聲，為磊山的菁英夥伴與所有得獎者送上誠摯的恭賀與肯定。她表示這三年來疫情影響全球各產業，但磊山保經依然逆勢成長，2022年業績成長了20.8%，這是相當不容易的事情，而這些優異的表現，都是每一位磊山人共同寫下的紀錄，磊山一直以來堅持做對的事，讓所有的好事齊聚發生；用專業的規劃與完善的保險理財商品，守護千家萬戶的幸福。這是磊山長遠的企業願景「胸懷大愛 · 傳承大業，成為金融保險業的典範」最佳體現，也是企業永續經營堅持的方向。

今年磊山群英會的主題是「來磊山夢實現」現場不僅佈置了各式各樣的夢想計畫，也呈現了100位磊山同仁真實夢想成真的故事，磊山保經業務總經理林世德恭賀所有的IDA國際龍獎得獎人、3A會員及所有的排名會員；他表示放眼2023年後疫情時代，保險銷售面臨更多新的挑戰，他感謝合作的保險公司，設計優秀的商品，讓磊山的業務夥伴，可以為客戶提供完善的風險管理計畫，也感謝優秀的內勤團隊，提供專業、服務、產品、科技、品牌等五大賦能平台，輔以業務雙軌制度，讓每位夥伴在磊山發展保險事業的同時，完成每一個夢想、實踐圓滿人生。

本屆群英會會長，是由八年級生的吳柏增業務總監蟬聯，他除了感謝客戶、夥伴、親友的支持，也感謝磊山保經提供的賦能平台，豐沛的資源猶如土壤一般讓他與夥伴放心發展不設限、能充分的追逐夢想、實現夢想。他鼓勵且歡迎更多像他一樣有夢想的人，加入磊山保經這個大家庭，不僅能一步一腳印實現自身的夢想、也能幫助更多人安身立命、實踐夢想。

不僅追求保險專業，磊山保經亦長期投入帶狀公益不遺餘力，2022年完成「讓愛看見希望」公益月、「守護醫護人員」、「共享雨傘」與「兩廳院藝術基地計畫」等不同面向的公益與培力專案，回饋社會推動善念循環；亦連續十年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業獎」、「傑出企業領導人獎」，並獲得2022年最高榮譽「傑出企業領導人全國首獎」。未來磊山保經將盤整現有資源與活動，連結聯合國SDGs17項永續發展指標，以行動落實永續共融、彌補城鄉差距，扶助公益團體成長，落實「在一起更美好」的圓滿人生理念。