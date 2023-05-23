元富證券攜證交所赴東京引資 近20家日大型機構法人參與

新光金控旗下元富證券睽違兩年再度攜手證交所海外引資，5月22至23日與日本岡三證券於東京共同舉辦台灣企業日。邀請聯詠（3034）、智原（3035）、力旺（3529）、晶心科（6533）、譜瑞-KY（4966）及緯穎（6669）共六家上市櫃企業赴日與當地機構法人對談。共安排逾50場、吸引近20家日本大型機構法人參與，獲得日投資人熱烈迴響。

元富證券表示，日本持續寬鬆貨幣政策，致其公債殖利率維持低檔，相較之下，台股的高股息殖利率以及市場透明健全且週轉率高等優勢，更能吸引日本投資機構投資台股。台股截至2023年4月，上櫃殖利率達3.45％，上市更達到4.34%，為全球主要股市最高，市場透明健全，同時台灣主管機關擬增加外資投資多元性。期盼透過這次活動讓日本投資人更加深入了解台灣資本市場，提升日系資金投資台股吸引力。

這次會議聚焦於台灣極具競爭力的 IC 設計與雲端中心產業。聯詠為全台第二大 IC 設計公司，專注於面板驅動 IC，智原、力旺、晶心科的特定用途積體電路（ASIC）與矽智財（SIP）服務更領先全球，譜瑞-KY所開發的高速傳輸介面晶片亦受到國際客戶青睞，緯穎主要提供大型雲端資料中心硬體及解決方案。透過會議形式，機構投資人可深入了解與會公司營運概況及產業供應鏈動態，有望增進國際市場曝光度，吸引更多長期基金挹注台灣資本市場。

此外，安排證交所舉辦專題演講，向日本機構投資人說明目前台灣上市公司落實 ESG 的情形與接軌國際進度，藉以讓日本機構投資人看見台灣企業 ESG 的發展。此外，亦透過交流了解日本機構法人對 ESG 主題投資偏好及目前台股投資狀況。元富藉此活動吸收各方經驗和建議，除擴大國際影響力、增進台灣市場與國際連結及提升上市櫃企業在國際資本市場能見度，並更進一步著重於 ESG 議題，並為台灣股市挹注能量及提升台灣 ESG 企業能見度，創造投資人、業者及市場三贏格局。