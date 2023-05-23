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台彩經銷商遴選 31日抽籤

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選進入抽籤準備階段，台彩總經理謝志宏昨說將於五月卅一日公開抽籤，整體中籤率百分之十五。記者許正宏／攝影
第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選進入抽籤準備階段，台彩總經理謝志宏昨說將於五月卅一日公開抽籤，整體中籤率百分之十五。記者許正宏／攝影

第五屆公益彩券將於明年一月一日上路，發行機構台灣彩券公司總經理謝志宏昨天表示，日前完成第五屆電腦型彩券經銷商遴選報名收件、補件流程後，目前進入抽籤準備階段，將於五月卅一日在台大綜合體育館公開抽籤，預計抽出正取、備取名額各五千五百名、共一萬一千名準經銷商，中籤者通過測試且合格就能成為第五屆電腦型彩券經銷商。

台彩統計，第五屆電腦型彩券經銷商遴選共收到七萬七四九一件報名，多於第四屆的六萬七○九七件、第三屆的二萬六一六四件；合格件數有七萬五七三四件，其中以身心障礙者占百分之六十四點七最多，其次是原住民約占百分之卅四點八，單親低收入家庭約百分之○點五；不合格件數共有一七五七件，其中以未在規定時間內完成補件為大宗。

對於第五屆報名創新高，謝志宏說，台彩受中信銀委託發行公益彩券從第三屆（九十六年）至今滿十七年，在主管機關與彩券經銷商共同努力下，業績逐年穩定成長，自一○一年起已連續十一年平均年銷售業績突破千億元，因此今年報名踴躍。

謝志宏指出，第五屆電腦型彩券經銷商預計抽出正備取共一萬一千名，高於上一屆的八千七百名，本屆整體中籤率為百分之十五，較上屆增加百分之二；但因為報名件數較上屆多，因此正選中籤率微降百分之二。

至於現有的彩券經銷商若未中籤，台彩也將協助輔導轉業。謝志宏表示，透過電腦彩券經銷商儲蓄保險暨轉業補助方案，一一○年滿期者至少可領回近十四萬元；此外，經銷商可選擇轉為立即型彩券經銷商，而台彩也會結合勞動部辦理轉業輔導講座。

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