美債限危機 金管會：資本市場韌性夠

美國總統拜登和眾院議長麥卡錫預定美東時間廿二日下午舉行會商，為避免發生主權債務違約做最後努力。白宮和眾院共和黨代表先前為了提高聯邦政府舉債上限的談判陷入僵局。美國財長葉倫則說，六月一日仍然是提高債限的「硬期限」（hard deadline）。

美國舉債上限危機拉警報，最快六月一日將產生債務違約，一旦美國倒債、全球性金融市場將面臨滅頂式災難。金管會主委黃天牧昨天表示，台灣金融業對美國公債曝險額約一點三八兆元，就歷史經驗來看，美國國債問題終究獲得解決，即便過程中會影響金融市場波動，但相信台灣資本市場有足夠韌性可因應。

金管會三月底統計，銀行、保險和證券業對美國公債總曝險共一點三八兆元，其中六月底到期僅約九一六億元，以銀行業達九○六億元最多。黃天牧說，金管會一個多月前就已找銀行局、保險局和證期局討論美國舉債上限問題，也跟幾家大型金控業者交換意見，多認為最終都會達成共識、國債問題終會獲得解決。

黃天牧指出，金融業對美曝險金額中，並非所有都是投資美國公債，多數仍以公司債或金融債為主。據初步調查，六月到期的美國公債，銀行業九○六億元、保險業十億元，共九一六億元。若以整體金融業來看，投資美國公債共一點三八兆元，其中銀行業投資八千六百億元最多、保險業五千億元、證券業兩百億元。

在拜登和麥卡錫的協商進度方面，拜登廿一日稍早在Ｇ７峰會的場邊，談起預算磋商時採取了較強硬措詞，指眾院共和黨人採取「極端立場」，目前的提議他無法接受。這與他前幾天展現的樂觀態度背道而馳，比較符合白宮官員所提談判正在破裂的警告。

葉倫在接受美國ＮＢＣ新聞網訪問時說，如果共和黨掌控的國會眾院沒有批准提高債限，美國卅一兆美元債務最早將於六月一日開始違約；聯邦政府到六月十五日還能兌付所有帳單的可能性「相當低」，現在情況十分緊迫；六月中旬預計會收到大量稅款，「但怎麼撐到那一天是問題所在」。

許多經濟學者仍預期不會倒債，但一旦發生，則可能將經濟推入衰退，因為聯邦政府可能無法準時支付各項開支，屆時財政部可能暫時停發聯邦公務人員薪資及軍人退休俸。最糟的情況，則是無法對美國公債持有人按時支付本息，使全球金融體系陷入動盪，可能使美國經濟陷入嚴重衰退，股價重挫，及舉債成本急升。

一位知情人士表示，共和黨仍尋求明年大幅增加國防開支，這將進一步削減社會服務支出。而民主黨要求增加國防支出不能以削減其他開支為代價。