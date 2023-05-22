中壽新董事 開發金法務長顏志堅入列 張士傑、顏信輝任獨董
開發金控（2883）今（22）晚發布重大訊息，代子公司中國人壽公告第23屆董事名單，新增一席董事為開發金控執行副總經理暨法務長顏志堅，獨立董事則是換上政大風險管理與保險學系教授張士傑、淡江大學會計學系教授顏信輝兩張新面孔。
開發金表示，中壽董事異動原因為任期屆滿，母公司開發金控重新派任董事及獨立董事，新任生效日期5月27日，上述董事均為開發金控的法人代表。
中壽新任董事共五席，包括：中壽董事長黃思國、開發金控董事暨總經理Stefano Paolo Bertamini（龐德明）、中壽董事暨總經理黃淑芬、開發金控財務長暨資深副總黃碧玲、開發金控執行副總暨法務長顏志堅。
四席獨立董事則是東吳大學會計系教授沈大白、政治大學風險管理與保險學系教授蔡政憲、張士傑，淡江大學會計學系教授顏信輝。
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