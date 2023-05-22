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合庫鹿港天后宮認同卡 歡慶媽祖誕辰滿額加持好禮雙重送

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合作金庫銀行與鹿港天后宮合作發行「合庫鹿港天后宮認同卡」，合庫提撥持卡人每筆一般消費0.3%回饋予鹿港天后宮，作為慈善公益用途，刷卡做公益，且每張認同卡均經過香爐祈福儀式，也是隨身攜帶的平安符。

農曆3月為「天上聖母」媽祖聖誕月，台灣各地的媽祖廟都在如火如荼準備遶境或進香活動，吸引不少信徒共襄盛舉，祈求媽祖娘娘保佑。合庫為歡慶媽祖誕辰，5月1日至7月31日特推出滿額加持好禮雙重送活動，好禮一：活動期間持合庫鹿港天后認同卡每月一般消費單筆666元以上6筆或一般消費累積達6,000元以上並完成登錄，贈送「鹿港天后宮加持金平安組合」一份(包含媽祖衫平安符一個、淨身梳洗包3包及天后宮限量壓轎金一份)；好禮二：活動期間持合庫鹿港天后認同卡線上刷卡添香油錢單筆滿500元，贈送「祈福小神衣吊飾」一個。

合庫鹿港天后宮認同卡提供全新戶首刷禮，刷卡金額滿2,999元即可獲得300元刷卡金，另每卡累積一般消費滿10萬元，次年可免費於鹿港天后宮點燈一年〈光明燈、文昌燈、安太歲、月老姻緣簿五選一〉，並享有國內0.5%現金回饋，國外1.5%現金回饋，回饋無上限，刷愈多享愈多，其他還有機場貴賓室服務、國際機場停車、24小時道路救援、市區停車、高額旅遊平安險、高鐵升等商務車廂等優惠。

鹿港 天后宮 合庫

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