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落實ESG為地球保險 全球人壽號召同仁澎湖新北淨灘

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
落實ESG為地球保險，全球人壽號召同仁澎湖、新北護海淨灘。圖/全球人壽提供
落實ESG為地球保險，全球人壽號召同仁澎湖、新北護海淨灘。圖/全球人壽提供

為響應壽險公會於世界地球日前夕攜手壽險業「為地球保險」精神，身為「要保人」的全球人壽，號召同仁前進澎湖白坑沙灘、新北石門白沙灣展開兩場「護海行動 海好有你」淨灘活動；並於行前舉辦環境保護講座，提升同仁環境永續知識，用愛與責任響應ESG永續行動，一起減塑護海、撿塑淨灘，用行動守護海龜、珊瑚及美麗的台灣海岸線。

海洋長久以來受到人類活動塑膠汙染環境的威脅，全球三分之二的海鳥誤食海洋垃圾或遭纏繞受困，至今全球每年仍有約800萬噸塑膠製品流入大海註。全球人壽響應壽險公會「為地球保險」之公益淨灘行動，號召同仁踴躍參與澎湖白坑沙灘及新北石門白沙灣淨灘行動。

全球人壽表示，公司鼓勵同仁參與淨灘，廣邀同仁一起用行動守護美麗的台灣海岸線。此外，公司也於淨灘行動前舉辦環境保護講座，以「環境、生活與健康的關係」，介紹環境保護與日常生活、身體健康息息相關，增進同仁對環境保護的知識與實踐方式。透過動、靜態環保永續活動，全球人壽不僅由上而下帶領同仁們實際參與環境保護，也讓同仁們有機會聚在一起以行動投入並支持ESG，同時增進同仁之間互助合作精神及增加團隊凝聚力。

壽險業 澎湖 保險

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