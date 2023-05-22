重大傷病險趁年輕保起來 中壽讓保障守護真心所愛

上班族常外食，口味重油重鹹、工作又久坐不動，讓40歲以上國人的三高（高血壓、高血 脂及高血糖）盛行率逼近四成，心血管疾病「找上門」的風險大增，衛生福利部最新公布的國人十大死因中，心臟病仍高居第二。

中壯年族群多半是家中經濟支柱，一旦發生心血管疾病或其他重大傷病，往往伴隨著龐大的醫療費用負擔，對家庭帶來影響。中國人壽（2883）建議民眾宜趁年輕及早建構自身保障，預先規劃重大傷病險，在「萬一」發生時，轉嫁突發疾 病而產生的財務風險，以支應這些重症帶來的龐大開銷，助民眾掌握治療黃金期安心養病，不 用煩惱口袋不夠深，家庭經濟有保障，守護真心所愛的家人。

中壽（2823）新推出「中國人壽真心守護重大傷病保險」提供多項保障，參照全民健保重大傷病範圍，合計 22 大類、超過300項的重大傷病，包含癌症、慢性精神病（含失智症）、急性腦血管疾病等常見疾病；且提供急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術二項特定疾病保障；「重大傷病範圍」除排除項目外，依據中央衛生主管機關公告之重大傷病項目進行理賠，與時俱進、 認定簡單易懂。

此外，隨著醫療科技日新月異，新醫材及治療技術的費用也會越來越高，「中國人壽真心守護重大傷病保險」保險金一整筆給付 ，讓治療前後各項費用支出，能夠更加彈性靈活，且另有最高以保險金額 1.1 倍增額係數的設計，依照不同保單年度區間有不同的增額係數，讓保障能夠更符合時下需求，關於各保險給付項目 ，應依相關保單條款規定辦理。

以30歲女性小珍選擇投保20年期的「中國人壽真心守護重大傷病保險」為例，保險金額 新台幣100萬元，年繳保費3萬9,900元，可享有重大傷病保險金、特定疾病保險金、完全失能保險金，以及所繳保險費（並加計利息）的退還、身故保險金或喪葬費用保險金，以及保險年齡到達86歲之保單週年日時仍生存，可領回滿期保險金等保障。

若小珍於52歲時進行冠狀動脈繞道手術，則可領取以保險金額 100萬元乘上當年度增額係數1.1倍的特定疾病保險金110萬元；若小珍於保障期間未罹患重大傷病、特定疾病、身故或完全失能，且到了86歲保單周年日仍生存，即可領取滿期保險金，不論是否罹患重大傷病或特定疾病都能獲得保障。