國泰航空線上夏季旅展限時特賣 香港最優惠票價8,328元起

國泰航空自2023年5月22日至31日期間，於官網推出精選航點限時特賣。於活動期間預訂2023年5月22日至9月30日由台灣出發前往亞洲及紐澳等40個精選航點經濟艙的機票，最高可享票價八八折優惠，其中包括好久不見、旅客引頸期盼將於10月29日復航的名古屋航點，也加入特賣行列。另外，香港也推出最優惠票價8,328元起。

另配合於5月26日至29日舉辦的TTE台北國際觀光博覽會，活動期間於台北世貿一館國泰航空A713攤位現場另有一系列活動：

●於國泰航空A713攤位現場購票，可透過轉盤遊戲獲得限量好禮

●於國泰航空A713攤位現場登記成為國泰航空的國泰新會員，即可當日領取N2咖啡自行車氮氣飲品乙杯。會員現場購買飲品亦可賺取里數

國泰航空41航點限時特賣可依旅客不同需求選擇輕便、標準、彈性三種票價。詳情請瀏覽國泰空官網：www.cathaypacific.com.tw。國泰航空將逐步重啟更多航點，期盼與你一起飛行