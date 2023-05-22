快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

影／黃天牧：台股今年表現全球數一數二 對台股有信心

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院財政委員會審查「保險法部分條文修正草案」、「證交法部分條文修正草案」、「金融消費者保護法部分條文修正草案」等案，金管會主委黃天牧（右）、審計長陳瑞敏（左）列席備詢。記者邱德祥／攝影
立法院財政委員會審查「保險法部分條文修正草案」、「證交法部分條文修正草案」、「金融消費者保護法部分條文修正草案」等案，金管會主委黃天牧（右）、審計長陳瑞敏（左）列席備詢。記者邱德祥／攝影

金管會主委黃天牧上午在立法院備詢時被問到對台股的看法，他表示，債券上限美國正在積極調，台股上周的表現大家都有看到了，台股的殖利率、本益比都有他的競爭力，今年以來台股的上漲在全球中仍數一數二，尤其上周有亮眼的表現，「對台股還是有信心」。

至於外資動向方面，黃天牧透露，據了解，外資持股比例有些微增加，對台股上市櫃公司市值持股比重為40.2%。外資仍呈現累計淨匯入跟買超，雖然不方便評論外資動機，但是外資是有多匯入的。

之後媒體繼續詢問壽險業者希望能擴大損益沖抵的成數，黃天牧更直接回說：「業者有任何問題請透過公會來向金管會表達，不要在媒體上放話！」

金管會主委黃天牧上午在立法院備詢時被問到對台股的看法，他表示，債券上限美國正在積極調，台股上周的表現大家都有看到了，台股的殖利率、本益比都有他的競爭力，今年以來台股的上漲在全球中仍數一數二，尤其上周有亮眼的表現，「對台股還是有信心」。記者邱德祥／攝影
金管會主委黃天牧上午在立法院備詢時被問到對台股的看法，他表示，債券上限美國正在積極調，台股上周的表現大家都有看到了，台股的殖利率、本益比都有他的競爭力，今年以來台股的上漲在全球中仍數一數二，尤其上周有亮眼的表現，「對台股還是有信心」。記者邱德祥／攝影

延伸閱讀

國銀新南向第1季獲利創新高 金管會：當地經濟動能優去年

壽險淨值比 暫不鬆綁

大陸新規 衝擊KY公司增資

壽險業新約減4成 金管會緊咬淨值監理

相關新聞

電腦型彩券經銷商31日抽籤 正選中籤率比上次低

第5屆公益彩券將於2024年1月1日正式展開，台彩公司日前已完成第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選報名收件、補件流程，目...

證交所率六家企業共同赴日引資 傳達科技業投資價值

新冠肺炎疫情觸發供應鏈短鏈化發展，台灣晶圓代工廠選擇赴日本熊本設廠，重新激活日本半導體業發展，為了促進半導體與電腦週邊等...

證交所攜手元富證赴日引資 與日本大型機構投資人展開一對一會談

臺灣證券交易所攜手元富證券與日本岡三證券合作，5月22、23日共同舉辦2023年臺灣企業日」投資主題說明會，兩天活動以「...

國泰航空線上夏季旅展限時特賣 香港最優惠票價8,328元起

國泰航空自2023年5月22日至31日期間，於官網推出精選航點限時特賣。於活動期間預訂2023年5月22日至9月30日由...

im.B詐騙參加金融科技展、燒到金管會 主委黃天牧回應了

im.B全台最大債權平台詐騙事件持續延燒。立法委員高嘉瑜等人今（22）日在財委會上質疑，今年金融科技創新園區進駐創新名單...

新台幣一度升破30.6元線 升3.2分暫收30.65元

新台幣維持上周升勢，今（22）日與股市脫鉤，對美元匯率開在30.66元，最高一度突破30.6元線，來到30.595元，升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦