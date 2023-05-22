影／黃天牧：台股今年表現全球數一數二 對台股有信心

金管會主委黃天牧上午在立法院備詢時被問到對台股的看法，他表示，債券上限美國正在積極調，台股上周的表現大家都有看到了，台股的殖利率、本益比都有他的競爭力，今年以來台股的上漲在全球中仍數一數二，尤其上周有亮眼的表現，「對台股還是有信心」。

至於外資動向方面，黃天牧透露，據了解，外資持股比例有些微增加，對台股上市櫃公司市值持股比重為40.2%。外資仍呈現累計淨匯入跟買超，雖然不方便評論外資動機，但是外資是有多匯入的。