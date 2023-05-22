元大銀行勇奪《The Asset》「台灣最佳數位ESG專案」大獎肯定

國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌，日前公布2023年度數位金融獎得獎名單，元大銀行勇奪台灣最佳數位ESG專案首獎肯定，實證元大銀行數位金融業務經營，結合ESG永續發展策略，服務成效卓越，國際專業機構評比有目共睹。

元大銀行表示，於科技發展、人口老化、氣候變遷等外在環境快速變化的挑戰下，必須積極透過數位轉型發展、重視環境永續、社會責任與公司治理（ESG），創造發展利基及建立商業模式典範，才能在競爭激烈的環境下取得優勢永續發展。元大銀行重視ESG永續發展，不僅榮獲《The Asset》財資雜誌的肯定，亦已獲國內專業財金媒體《財訊》2023財富管理大獎勇奪「最佳金融服務創新」、「最佳數位智能系統」殊榮，以及《International Business Magazine》雜誌「台灣最佳行動銀行」、「台灣最佳校園支付解決方案」、《World Business Outlook》雜誌「台灣最佳行動銀行」、「台灣最佳數位銀行」、「台灣最佳企業支付方案」、「台灣最佳數據分析」等多項大獎。

為強化金融永續發展經營韌性，元大行動銀行APP於2022年率先同業，首創取得英國標準協會(BSI) ISO14067產品碳足跡盤查及PAS2060碳中和國際雙驗證，並延伸綠色低碳金融應用場景，2022年7月創新推出鑽金碳吉帳戶，帶動客戶透過APP檢視電子化交易減碳成果，引導環保意識，元大銀行希望由內而外，逐步讓綠色永續成為各項金融服務依循的模式與精神。

為了讓消費者能夠透過參與數位金融來實踐減碳行動，元大銀行鑽金碳吉帳戶預計從過去服務型金融類(如線上申辦、投資申購、生活繳費稅、轉帳換匯等)，加碼於今(2023)年再納入交易型金融類(如帳戶連結支付)，都可進行減碳克數累積。元大銀行目前除了參與「減碳存摺」專案外，也同時與跨電支業者進行點數與儲值金兌換串接，致力於建立金融業第一個類碳權交換的生態圈服務，希望讓消費者能夠進一步將累積的減碳克數兌換成自己喜好且常用的點數或儲值金，至全台電支線上與線下通路店家進行消費支付折抵。另一方面，為了鼓勵消費者能夠再次投入綠色活動循環，消費者可透過「減碳存摺」將減碳克數兌換成點數，用來進行綠色商品折抵或參與淨零專案，來達到減碳克數價值化以推進永續淨零的目的。

由於近年受新冠疫情影響，民眾越來越習慣利用數位通路取得金融服務，以元大銀行行動支付為例，申請元大銀行帳戶綁定行動支付客戶數，截至2023年4月底已較去年同期成長約69%，除了歸功於元大銀行數位金融團隊積極佈局導入七大Pay (台灣Pay、一卡通MONEY、全盈+PAY、icash Pay、全支付、悠遊付、歐付寶)，當然也要回歸客戶支持不砍樹、對無紙化交易的認同。從元大數據研究團隊的報告中顯示，響應「鑽金碳吉帳戶」的客群年齡層以30~40歲為最多，累計減碳數超過總減碳數的三成 ; 以所在區域看來，北部客群貢獻的減碳克數高達五成，以「鑽金碳吉帳戶」執行成效看來，消費者的環保意識已在元大銀行呼籲及鼓勵下逐漸抬頭，元大銀行希望這樣的小小成就，能夠吸引更多金融業共同響應綠色金融。