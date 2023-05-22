黃天牧認為金管會已作足善意 外匯準備金機制不宜再調整

對於部分壽險業者爭取再修正外匯準備金制度，擴大損益沖抵成數，金管會主委黃天牧今日在財委會前受訪時，罕見展現強硬立場表示，從2012年，到今年初，已經二度修正外匯準備金機制：「不知道現在業者還有何建議？」話鋒一轉，黃天牧反批：「業者有建議請透過壽險公會，不要在媒體上放話！」

近幾年來，外界一直質疑在跨業監理上，金管會對於壽險公司太優待，尤其是壽險公司去年在美國暴力式升息衝擊股債評價之下，要不是金管會開善門透過資產部位調整來解決評價損失的問題，不少壽險公司恐怕實際上將淨值虧損，也使外界更加憂心壽險公司龐大海外資產部位的管理問題，尤其矚目金管會的監理態度。

對此，黃天牧今日在財委會前受訪時，明確作出表態。黃天牧強調，早在2011年、2012年，他當保險局長時，就已充份根據壽險公司的需求，來提出現行的準備金機制，因為當時不少業者主張匯率最後會回歸到一個數值，當時很多學者反對這種準備金機制，但他仍朝著業者的期待來設立；黃天牧接著說，不只如此，今年金管會也對準備金機制作修正，因此他在接受媒體採訪時反問：「不知道業者還有什麼建議，已經都朝業者方向作適度的調整。」

之後媒體繼續詢問壽險業者希望能擴大損益沖抵的成數，黃天牧更直接回說：「業者有任何問題請透過公會來向金管會表達，不要在媒體上放話！」

對於黃天牧的態度，金融圈解讀，一來是金管會在今年三月，就已採取包括減少準備金超額提存、增加可動用準備金、允許業者以準備金充抵避險費用等三種措施，來協助業者渡過匯率波動難關，二來是美元兌新台幣匯率仍處於不穩定狀態，三來則是金管會從去年到今年，連作了資產重分類、外匯準備金制度修正來助陣壽險公司，倘若再對壽險公司採取鬆綁措施，恐遭到外界質疑金融監理的公平性。