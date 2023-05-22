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台股520行情？ 金管會主委黃天牧：外資的確有多匯入

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會主委黃天牧。記者季相儒／攝影
金管會主委黃天牧。記者季相儒／攝影

台股上周五（19）日16174.92點，漲73.04點或0.45%。台股站上萬六，金管會主委黃天牧今（22）日出席立法院財委會，接受質詢指出，對台股人有信心，外資的確呈現淨匯入與買超，目前外資持有台灣上市櫃公司市值持股比例已經達40.2％，的確有些微增加，目前市場消息透露，對今年下半年偏向樂觀。

立法委員林德福今日質詢指出，金管會在今年2月取消限空令，資本市場是否回歸基本面範圍？年初曾說要特別關注俄烏戰爭、主要央行經濟體升息進度以及通膨，目前還需要關注那些情況？

黃天牧指出，目前台股已經回歸基本面，必須持續關注國際政經情勢變化，但他強調，台股有基本面與韌性，上周已經看到台股亮麗表現，對台股有信心。

520行情是否對台股多頭點火有幫助？黃天牧說，國際情況千變萬化，雖然台灣經濟第一季經濟成長率與出口數字不如去年，但目前許多法人、金融機構預估數字，對今年下半年與未來展望都有信心，認為台股還有好表現。

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