新聞分析／避雷 行庫盯緊海外商辦授信

歷時三年多新冠疫情不只改變全球經濟型態，也挑戰以往被銀行視為「王道」的擔保品價值，而比起國內不動產價值的下滑，大型行庫更擔心的是海外不動產授信，甚至認為這將是海外放款的「潛在新地雷」，因此紛紛先採取「防雷」措施。

由於不動產價值未來面臨高度不確定性，銀行將更看重還款人財資力的評估，尤其是面對升息在還款能力的抗壓性。例如一銀在分析償還能力時，不再側重擔保品價值，而是考量升息對借戶財力的挑戰，且不只檢視未來還本付息的抗壓性，還會檢視最後屆期一次大額還本的能力，同時改採審慎評估貸款價值比及償債率檢視銀行的業務風險。

大型行庫高層認為，美國金融體系的存款因為利差而大舉流失到貨幣型基金，已造成金融體系資金緊縮效應，商用不動產價跌則是另一衝擊；尤其多數行庫在美國都以商辦作為不動產授信主力，因此不但緊盯違約率，商辦本身的空置率也是重要觀察指標。

行庫內部評估，歐美主要央行持續收緊貨幣政策，利率水準上升及信用緊縮造成的資金緊縮效應，導致當地商辦投資動能不足，加上新冠肺炎疫情爆發後，採用遠距辦公型態的企業大幅增加，辦公大樓利用率遠低於疫情前水準，因此商用不動產市場壓力日益升溫。

行庫高層指出，歐美等地面臨的挑戰，不僅是商用不動產價值下跌，最根本的原因在於租金收益的下滑，疫情讓居家辦公大行其道，疫後許多公司為節省成本也縮減辦公室需求，進而影響租金行情，接著引發跌價，使銀行在海外所接收擔保品的跌價風險升高。