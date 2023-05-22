行庫緊縮海外不動產放款

商用不動產跌價衝擊美國金融體系近來引發全球關注，國內銀行業者也提高警覺，據指出，多家大型公股行庫大砍海外商辦不動產等相關放款，不僅美國，連歐洲、澳洲等地都入列緊縮範圍；其中合庫、華銀等行庫今年首季相關放款水位較去年同期大減一成之多，一銀則自今年首季啟動定期調查海外商用不動產案件。

此外，公股行庫也留意不動產放款授信在次級市場的變化，一旦發現情況不對，隨時會在次級市場提前拋售債權「脫險」。

為精確掌握不動產行情的變化，行庫的做法和過去最大的不同，在於已將觀察點拉到海外分行不動產擔保品所坐落地區的產業屬性。其中，歐美分行據點名列全體國銀前三大的一銀，除每月定期監控不動產業授信額度及曝險限額外，也列出三種不承作或降低建融成數的對策，除了物件不屬優質都會區，或鄰近新建大樓已先陸續完工釋出，使銀行擔心去化問題之外，若該地區所屬產業型態適合遠距辦公，也會採取不承作、降成數等作法。

合庫主管指出，已全面要求海外分行密切關注商用不動產價格變化及市場趨勢，除了區域控管，也有行業別曝險限額控管，篩選的重點指標包括所在國的總體環境與產業趨勢變化、不動產業景氣、種類與地點等要項。

華南銀主管表示，因商用不動產恐面臨跌價及租金收益下滑的風險，海外分行均採較審慎保守態度因應，並持續分散產業曝險，今年三月底的不動產業曝險部位較去年同期約減少百分之九。兆豐銀則說，已用不動產集中度及ＬＣＲ等措施檢視海外分行不動產授信風險，其中除了授信條件，包括坐落地點、擔保率和出租情況，已成為承接新案或續借的重要指標。