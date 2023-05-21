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外幣存款洗牌！中信銀穩居龍頭 第一銀有望擠入前三強

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，今年3月底中信銀外幣存款餘額1兆2584億元、以差距614億元的壓倒性優勢擊敗兆豐銀，連四個月穩居外幣存款龍頭。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
據金管會統計，今年3月底中信銀外幣存款餘額1兆2584億元、以差距614億元的壓倒性優勢擊敗兆豐銀，連四個月穩居外幣存款龍頭。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

國銀外幣存款排名大洗牌。據金管會統計，今年3月底中信銀外幣存款餘額1兆2584億元、以差距614億元的壓倒性優勢擊敗兆豐銀，連四個月穩居外幣存款龍頭，兆豐銀屈就老二，排名第三是玉山銀，僅與位居第四大的第一銀相差12億元，第一銀有望擠入前三大。

第一銀3月底外幣存款餘額9915億元、季增122億元或1.3%，在2月踢走北富銀坐穩老四後，3月與玉山銀差距再縮小。

一銀主管說，首季推美元高息定存優惠，主因是可穩住因應《銀行法》72-2條的不動產放款水位、吸收外幣存款也可轉做換匯交易（swap）或做外幣投資商品，以提升投資收益。

據金管會3月底統計，前十大外幣存款排名中，中信銀以1兆2584億元、年增25.6%居冠，兆豐銀外幣存款則是連五個月減少、降到1兆1971億元、年衰退4.9%下探21個月低點，退居老二。

玉山銀以9927.5居第三，但年增率已從去年雙位數成長，一口氣僅剩2.64%的22個月新低。第一銀則以12億元之差、9915億元緊追其後、年增8.3%，位居第四隨時可能超車。

第五大是北富銀9626.5億元、年增也從雙位數降到今年僅剩1.55%的40個月低點，第六大是台銀8980億元、年增15.2%，第七是國泰世華銀8021.5億元、年增18.7%，台銀和國泰世華銀仍維持雙位數的成長動能。

玉山銀 兆豐銀 中信銀

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