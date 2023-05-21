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外幣存款退燒？首季驟減近1700億 12年同期最大衰退

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會最新統計，2023年3月底國銀外幣存款餘額13兆6,274億元，首季大減1,689億元，是12年來同期最大減額。圖／路透
據金管會最新統計，2023年3月底國銀外幣存款餘額13兆6,274億元，首季大減1,689億元，是12年來同期最大減額。圖／路透

金管會最新統計，2023年3月底國銀外幣存款餘額13兆6,274億元，首季大減1,689億元，是12年來同期最大減額，外幣存款成長動能出現降溫，年增率10.62%也是連三個月下滑。

為何外幣存款退燒了？銀行圈認為有三大主因，一、美國快速升息後，美元定存大幅增加，但放款利率居高檔，壓抑企業外幣借款需求。

這讓各銀行外幣存款增速遠超過放款，外幣存放比一路下探、壓縮了存放利差，促使各銀行開始減少吸收外幣存款，改善存款結構、降低資金成本。

法人說，首季各銀行外幣存放比僅約3~4成，各銀行為提振收益，多將美元存款轉做換匯交易（swap）以彌補外幣放款動能趨緩的影響，預期淨利息收益動能下降、但投資收益則會大增。

二、企業出口衰退，外幣週轉金需求弱化，出口廠商自國外收回的貨款規模也縮減、抑制外匯存款增幅。

三、企業或民眾將美元定存，轉投資海外高息債券等其他理財商品，也讓整體外幣存款水位下滑。

另一家民營銀行主管說，去年到今年首季的升息朝，讓債券價格相對便宜，買海外債可鎖住收益，之後若降息、債券價格反轉走升，還會有資本利得，換言之，現在正是債券「甜蜜價」，先買先鎖利，也讓資金從存款轉向債券。

據資料顯示，過去15年來，國銀外幣存款第1季僅四次出現衰退，2023年是第五次、首季減少1689億元，前一次同期最大減額是2011年，當年首季是減少2006億元。

銀行主管說，相較去年美元強勢推升外幣存款，今年第1季美元反居下風，首季美元兌台幣貶值了0.827%，外幣存款隨之縮水，但首季外幣存款季減1.22%遠高於同期貶幅0.827%，顯示剔除匯率變動因素，外幣存款已呈現衰退。

據金管會3月底統計，前十大外幣存行中，衰退前三大者，以玉山銀首季外幣存款大減921億元、降到9927.5億元最大，永豐銀首季減少362.5億元降到6859億元次之，兆豐銀首季減少339.4億元到1兆1971億元。

季增前三大則是台新銀首季外幣存款增加479.4億元到6642億元最多，其次是華南銀首季增加286億元到7370億元，第一銀首季也增加122.3億元到9915億元。

美元 金管會

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