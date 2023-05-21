瞄準無信用卡族 悠遊付附隨卡擬明年上市

台灣雖然信用卡流通卡數超過5,600萬張，但還是有數百萬18歲以上的消費者沒有信用卡，瞄準數百萬無信用卡族的支付需求，悠遊卡公司準備向金融監督管理委員會申請推出悠遊付附隨電子支付帳戶儲值卡(附隨卡)，預計明年正式發表上市。

電支電票兩法合一後，主管機關開放電支機構發行連結使用者電支帳戶的附隨卡；悠遊卡公司預計與國內銀行業者合作，共同發行悠遊付附隨卡，只要擁有悠遊付帳戶，就能申請悠遊付附隨卡，在國內50萬個、國外6,500萬個現有信用卡支付點進行消費，也能綁定在Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機支付上使用。

悠遊卡公司表示，悠遊付附隨卡規劃發行實體卡及虛擬卡，只要有悠遊付就可以申請，使用方式如簽帳金融卡(Debit Card)，只要在信用卡可以使用的場域就可刷卡，無論線上、線下、境內、境外暢行無阻。除了沒有信用卡族群也可享受簽帳卡的便利，許多年輕族群喜愛行動支付，將附隨卡綁在手機的行動支付如Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay上，就可以輕鬆享受便利的行動支付。

對於無法申請信用卡的學生族群及社會新鮮人，對於風險敏感度高沒有申請信用卡的族群而言，悠遊付附隨卡提供另一種支付選擇，無論是習慣用卡片，或是喜愛使用手機支付的族群，悠遊付附隨卡皆可滿足相關需求，是普惠金融的具體實現。