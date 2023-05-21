iPhone卡緊收 搶灘微型企業

「iPhone卡緊收」（Tap to Pay）終於進來台灣，微型企業相當開心，只要一支iPhone就實現無現金交易，然而台灣許多攤商習慣現金交易，既不需被銀行、支付平台扣除手續費、月租費，也不用留下電子紀錄供國稅局查帳；果粉則期待快速在台上路。

Apple去年在美國推出「iPhone對iPhone」支付服務，讓iPhone成為刷卡機，只要「嗶」一下就能輕鬆完成交易，不須使用額外硬體，震撼電子支付行業；如今服務進軍台灣，台灣中國信託銀行、TapPay、富邦銀行等信用卡公司，以及台灣大車隊、台灣大哥大都加入提供服務。

新冠疫情來臨後，為減少鈔票、零錢流通帶來的病菌感染，餐飲零售業陸續導入行動支付。台灣愈來愈多商店都採用行動支付，蘋果推出「iPhone卡緊收」是為了哪樁？

「蘋果想收攏攤商或者個人服務業者，讓他們用iPhone也可以收款。」業者表示，國外假日市集林立，有些小攤商一周只擺攤幾次，申請銀行刷卡機麻煩又花錢，「但如果隨身攜帶的智慧型手機就可以變身成刷卡機，對小攤商也是一大福音」。

iPhone卡緊收服務僅限iPhone XS以上型號，須將系統升級至iOS 十六點四或更新版本才能使用；因此如果小攤商為使用iPhone卡緊收而決定升級設備到最新iPhone，不僅為蘋果創造營收，也讓這些用戶成為黏著度高的重度使用者。但iPhone卡緊收真能收攏台灣攤商、或個人服務業者的心？

對開設個人工作室的美容業者、或傳統國術館業者而言，客人給現金或行動支付一樣收得到錢，且不需要被銀行、行動支付平台扣手續費、月租費。

業者表示，「稍微大一點的店家，其實都有能力租刷卡機，在台灣，iPhone卡緊收應該就是瞄準個人營業戶，但個人營業戶願不願意吸收手續費有待考慮，如果手續費在百分之一點五內有機會吸引個人攤商，但銀行訂立手續費在百分之二以上，意願可能稍低」。

雖然部分個人商家對使用iPhone卡緊收選擇保守以對；不過也有積極的業者如台灣大車隊就率先導入iPhone卡緊收服務，乘客只要輕觸司機的iPhone即可完成付款，加速支付流程。

iPhone卡緊收正式在台上路，有了銀行、電信業力推，究竟中小型店家埋不埋單、蘋果這項新服務未來能否在台繳出亮眼成績單，市場持續觀察。