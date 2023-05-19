滙豐銀搶市 台中將建第三座財管中心、推5.2％美元定存

滙豐銀行今（19）日指出，滙豐是台灣外商銀行裏唯一全球化布局的銀行，擁有最國際化的團隊，產品專家遍及全球，能因應快速的市場變化與各地區不同的客戶屬性，推出更多元的產品，從基金、債券、結構型商品，甚至是私人銀行客戶才有的倫巴德式貸款 （Lombard lending） 等服務都一應俱全，真正可滿足客戶人生中不同階段的財富與金融服務需求。

滙豐指出，滙豐投注集團資源已在台北與桃園成立全新的財富管理中心，今年下半年還將在台中成立第三座財富管理中心。財富管理中心以頂級的軟硬體設備與專業理專團隊，為私人銀行與卓越理財｜尊尚 (Premier Elite) 的高資產客戶提供專屬尊榮的理財服務與全新不凡的銀行體驗。

滙豐台灣的環球私人銀行是全台唯一為高資產客戶推出數位服務（網路銀行與行動銀行）與保險服務的私人銀行。滙豐也是市場唯一可透過單一帳戶，完整服務不同客群的外商銀行，不論是小資族、中產階級或高資產客戶，皆可享有從金融交易到資產管理的一條龍服務。

滙豐銀行持續升級行動銀行App的投資功能，客戶24小時透過手機便可交易海外股票、買賣基金、或是進行換匯涵蓋14種台、外幣，不論何時何地都可享受一站式投資服務，掌握投資先機。

滙豐銀行積極搶進金字塔財富管理市場，至今年6月30日止，提供卓越理財新客戶六個月美金定存最高年息5.20%的超優定存利率，在全球金融市場震盪，且美金利率居高不下的大環境中，幫助客戶享受資金靈活調度的便利。