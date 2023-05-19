刷卡買粽子 兆豐卡五星粽最低八折入手

端午粽子大戰熱烈開打，受惠疫情解封後各類送禮需求增加，社交商機龐大，市場上各類早鳥預購也紛紛起跑，除了有包進整尾龍蝦的奢華巨粽，還有小尺寸的精緻迷你粽，甚至文青創意粽也參一腳搶市，網購業者透漏預購才開放四天，銷量便已達九成；超商業者也表示整體業績已較去年同期成長40%。

發卡銀行也卡位搶商機，以兆豐銀行（2886）為例，一次推出飯店、超商及網購平台刷卡優惠，最低八折就能入手五星級飯店粽子禮盒。

兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲表示，現在不少民眾喜歡透過網購平台下單吃喝玩樂，許多平台更同時提供五星飯店及名店肉粽供民眾宅家輕鬆選，建議消費者不妨搭配網購信用卡，就能用最低八折價入手五星飯店肉粽禮盒。

以東森購物網為例，訂購晶華酒店古早味一口粽禮盒組原價1,798元，使用兆豐台灣pay付款即可享15%回饋，若搭配BT21信用卡還能再拿5%回饋，總計一次就能獲得20%回饋，相當於用八折價就能購入五星級飯店的粽子禮盒。

除了電商購物平台，兆豐也同步推出飯店端午優惠搶市，如美福大飯店早鳥禮盒85折、凱撒大飯店端午禮盒82折，最特別的是，兆豐今年還與擁有一甲子製作米食經驗的林貞粿行合作，購買粿粽即享九折優惠，讓卡友用優惠價品嘗跳脫傳統框架的文青粽。

今年端午節前恰逢國中教育會考，全家（5903）超商也順勢推出特價239元的「粽子DIY組合包」，讓民眾享受自己「包中」的樂趣，若使用街口支付綁定兆豐利多卡，還能獲得10%回饋。

7-ELEVEN也網羅星級飯店及米其林餐盤推薦餐廳，推出多款南北粽，以售價399元的涵碧蘇杭精品粽為例，以icash Pay綁定兆豐統一獅聯名卡，還可獲得10%OP點數加碼贈。