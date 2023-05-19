icash Pay也可以繳電費了！每戶月交易均額衝入業界前三

愛金卡公司旗下icash Pay為滿足用戶在日常生活中的各項需求，自2022年12月起與財金公司共同合作，成為全台首家提供超過7600項線上繳費的電子支付機構，繳費項目不僅包括綜所稅、牌照稅及政府規費外，還涵蓋水費、學雜費、電信費、信用卡費和瓦斯費等日常生活的各種費用，本月再新增電費繳納服務，用戶只需在icash Pay的「繳稅費」功能中選擇「電費」，輸入帳單資料後即可查詢並繳納電費。

根據icash Pay大數據觀察，2023年1月至4月，用戶前三大熱門繳納項目分別為電信費、信用卡費及水費，而主要使用繳費服務的客群年齡為31-50歲之間，女性比例高於男性。為提供更便利且即時的繳費、稅服務，icash Pay持續新增繳費項目並提供繳費自動提醒等貼心服務，讓用戶不用擔心帳單逾期未繳的問題。

icash Pay也與元大投信攜手合作，成為首家提供電子支付帳戶購買基金服務的電子支付業者，自今年1月開始，icash Pay基金購買服務受到投資用戶的熱烈歡迎，因此基金0元手續費優惠期限延長至12月31日，透過icash Pay單筆或定期定額申購元大指定基金，即享該檔基金0元手續費優惠。

根據數據顯示，目前主要使用基金服務的客群年齡介於30至49歲之間，以0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等熱門申購基金為主，隨著電子支付帶來新的客群及對金融服務的需求，icash Pay也積極與業者洽談開放更多基金供用戶輕鬆理財。