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凱基證券設立反詐騙行動站 提醒投資人「三不三要」

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

面對近期層出不窮的投資詐騙案件，凱基證券於官網設立「反詐騙行動站」專區，提醒投資人務必牢記「三不三要」原則，也就是「不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP與投資平台」與「要警覺、要查證、要報警」，若收到來源不明之電話、簡訊，勿依照指示匯款、點擊連結或提供個人資料，以降低投資詐騙風險。

凱基證券為幫助投資人快速辨識詐騙陷阱，「反詐騙行動站」悉心彙整近期常見投資詐騙三大樣態，其中包含：一、偽冒證券人員，謊稱為知名公司營業員、開戶專員、分析師等職務，或使用偽造證件從事詐騙；二、假冒官方群組或帳號，藉此引導投資人提供個人資料或是投資操作；三、偽裝APP下載連結，透過社群媒體易於分享的性質，加速擴散，並利用少數投資人追求獲利或輕忽大意的心態騙取個資或金錢。

為建立投資人安心理財的環境，凱基證券同時也做好各方面把關，首先、官網客服中心彙整開戶、下單、軟體下載到客戶支援等完整服務資訊，一站即可蒐集完整資訊，降低客戶被假冒網站詐騙之風險；第二、凱基證券嚴格控管社群管道與官方連結，例如建立通過LINE官方綠色盾牌認證的「凱基證券樂活投資人」官方帳號，為投資人把關；第三、凱基證券全台72家分公司與所屬營業員，更是投資人最可靠的服務窗口，提供投資人最正確的第一手資訊。

凱基證券呼籲投資人遇到可疑資訊時，除了遵守「三不三要」原則，亦可聯繫165反詐騙專線或凱基證券客服專線(02)2389-0088確認，並提醒身邊親友謹慎小心，共同防範投資詐騙。

凱基證 詐騙

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