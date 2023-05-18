元大人壽落實公平待客 持續通過BSI多項驗證

元大金控（2885）旗下元大人壽落實公平待客，持續推動各項優化行動方案，以保障客戶權益及提升客戶服務品質，實踐永續服務之理念。為讓元大人壽成為客戶心中值得信賴的理想品牌，經營團隊對於客戶權益及服務的管控與要求，元大人壽於今年上半年再度陸續通過英國標準協會（下稱BSI）相關驗證，包括：「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」、「BS 10012：2017個人資訊管理系統」及「ISO 27001：2013資訊安全管理系統」等。

為保護金融消費者，建立以「公平待客」為核心的企業服務文化，元大人壽自2020年第4季開始啟動「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」驗證專案，並於2021年3月取得BSI所頒發的驗證證書，為業界第三家取得認證之壽險公司。今( 2023 )年3月已是第3年通過BSI嚴格檢驗，再次獲得「ISO 10002：2018客訴品質管理系統」驗證肯定，體現元大人壽對客戶問題的重視與投入。

此外，元大人壽自2017年獲BSI頒發「ISO 27001資訊安全管理系統」證書後，持續致力於提升公司資訊安全之落實度與成熟度，並因應持續變化的內外部資訊安全環境與威脅，無論是資訊系統之存取控制、系統開發與日常維運、法規遵循與風險控制、以及營運持續管理之精進等，都能維持國際管理標準之水準，並同時兼顧臺灣主管機關之監理要求。管理階層之鼎力支持，是元大人壽能落實資訊安全目標之關鍵，使本公司資訊安全治理得以不斷往前精進，在本次BSI驗證作業中也獲得了肯定。

本公司於2018年獲BSI頒發「BS 10012：2017個人資訊管理系統」（Specification for a personal information management system，PIMS）國際標準驗證證書後，於今年4月再次完成續審作業，持續維護PIMS證書有效性。除了嚴格的自我要求，面對金控集團、公會及主管機關期許，公司除實施各項流程標準化作業、提升個人資料保護的控管機制，管理階層亦展現對於個資管理系統的支持，所屬員工也普遍對於個資管理系統的運作和第三方稽核持正面積極的態度。經過本公司全體之努力，通過續審，確保了個資保護作業符合PIMS國際標準。

未來元大人壽仍將以資訊安全為基石，專注提供保戶創新、安全與穩定的保險服務環境，並持續優化各項個人資料保護作業，以提供保戶個人資料最佳保障機制，讓客戶都能安心的把自己和家庭保障計畫交給元大人壽。元大人壽亦將持續透過管控服務品質以提升客戶滿意度，自許成為業界風險管理最佳標竿，並引領永續發展的最佳典範。