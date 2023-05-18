疑似預售屋詐貸「泰舍至善元」聯貸案 金管會：目前銀行尚無損失

對於疑似詐貸的「泰舍至泰元」都更聯貸案，金管會今天指出，經查目前銀行尚無損失， 該聯貸案由土銀出任管理銀行，共有9家銀行參貸，目前該案繳款正常，沒有逾期及呆帳，正由司法單位偵辦當中，土銀將在今天通報。

據了解，該案目前撥貸餘額約79億元，借款人已按合約在持續還款中。銀行局副局長林志吉說，這家公司先在105向合庫申請聯貸，但由於未談成，所以未動撥，合庫並中止本案；至於土銀後來為其籌組聯貸案，目前有9家銀行參貸，土銀是聯貸案主辦行，但該案現在繳款一切正常，沒有逾期及呆帳，因為合庫並未談成該聯貸案，亦未動撥，所以不用通報重大偶發，至於土銀會在今天通報，目前了解，尚不符合構成「加速條款」，也就是要求提前到期、全數清償的條件。

至於該案是否涉及抬高預售屋的交易金額？金管會表示，全案已由檢調進行了解。

土銀則指出，該建案已完成興建，陸續辦理交屋當中，針對本次「泰舍至善元」聯貸案，土地銀行對於本案徵審過程皆遵循授信5P原則與徵授信規範，並依當地行情辦理查估，目前該建案已完工，土地銀行業已取得建物第一順位抵押權，對債權確保不受影響。

本次檢調約談發現該建商銷售率資料有造假之虞，經查本案銷售資料先後經過兩家建築經理公司辦理銷售查核，且由借款公司每年提供經會計師查核簽認之預售屋查核報告。鑑於本聯貸案地點佳，當時房市景氣熱絡，故並未將銷售率列為動撥條件，土銀也強調，正積極協助檢調完成偵查，案內並無同仁涉及相關弊案。本案現已如期完工，正辦理房屋分戶貸款中，目前皆如期還款並無違約情形，土地銀行強調，也會持續追蹤還款進度並控管本案金流，維護聯貸銀行團債權。